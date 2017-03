Uomini e Donne Oggi / Anticipazioni: quale Trono va in onda? Trono Classico, Luca bacia tutte! (21 marzo)

giulia latini

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: primo vero bacio tra Luca Onestini e Giulia Latini! (20 marzo 2017) - Un martedì molto polemico quello di Uomini e Donne che vede in onda la seconda parte del Trono Classico. Dopo le forti rivalità tra Desirèe e Rosa, oggi tocca a Luca Onestini e Marco Cartasegna mettersi a confronto. Prima delle nuove rivalità dei due tronisti va però in onda l'esterna di Giulia Latini con Luca. I due passeggiano per Roma e qui la gente che li riconosce dice di tifare proprio per Giulia che è quasi commossa e non crede a tanto affetto, poi sulla terrazza del Pincio, dopo qualche esitazione scatta il loro primo bacio! In studio scatta un fortissimo applauso che rende Giulia ancora più fiera di essersi lasciata andare. L'esterna che va in onda subito dopo è quella di Soleil ma con Marco: i due passeggiano a cavallo e il feeling è sempre più evidente, i due si abbracciano e si sorridono. Luca è infastidito e si chiede il perchè la loro esterna sia andata male e Soleil commenta che non le piace venir sempre denigrata in puntata.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: Giulia Latini vuole andare via, Mattia l'appoggia - Va poi in onda la loro esterna che li vede iniziare tra diffidenza e qualche screzio, Luca però si avvicina e la bacia mentre lei cerca di ritirarsi. In studio Giulia è delusa ancora una volta dal comportamento del tronista mentre Luca si giustifica dicendo che a lui piacciono entrambe, ma Giulia non ci sta e lascia lo studio. Luca la insegue e cerca di farla rientrare, intanto in studio è Marco ad essere arrabbiato con Soleil che si lascia imbambolare dal sorrisino di Luca, così dichiara di non volere una ragazza come lei, ma una della quale si può fidare. Intanto rientrano Luca e Giulia e il tronista ha un nuovo battibecco con Marco, intanto Martina decide di autoeliminarsi e Giulia annuncia che non tornerà la prossima volta. Va allora in onda l'esterna di Federica e Luca e la ragazza ironizza sia su Giulia che su Soleil con commenti che colpiscono anche Marco, che la trova arguta. Intanto in studio Mattia, corteggiatore di Desirèe e Rosa, si schiera dalla parte di Giulia Latini e le consiglia di andare via davvero.

