Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Trono Classico, guerra tra Rosa e Desirèe! (20 marzo)

Uomini e Donne Oggi, anticipazioni: in onda il Trono Classico: ancora rivalità tra Rosa e Desirèe! (20 marzo 2017) - Si ricomincia con una nuova settimana dedicata a Uomini e Donne e si riparte dal Trono Classico. Entrano i quattro tronisti e Maria De Filippi dà il via con le due ragazze. In particolare si inizia da Rosa Perrotta che dopo la scorsa puntata si è sfogata con la redazione in quanto non ha affatto apprezzato i commenti negativi della compagna d'avventura, Desirèe Popper. Non le piace che la voglia far passare per la cattiva mentre lei è la ”finta” semplice, in studio la brasiliana non risponde mentre Rosa la definisce furba. Desirèe ha deciso poi di uscire con Mattia nonostante la scorsa puntata non l'abbia apprezzato per com'era vestito e, infatti, si incontrano proprio in un negozio d'abbigliamento; per Rosa si tratta solo di una buffonata ed ecco in studio arrivare anche critiche per Mattia. Rosa allora vuole sapere la differenza che lui ha trovato nelle due esterne, Mattia è vago e sostiene che al momento si vuole vivere le sensazioni.

Uomini e Donne Oggi, anticipazioni: in onda il Trono Classico: Mariano Catanzaro esce con Desirèe (20 marzo 2017) - Intanto Rosa non ha portato Mattia in esterna proprio perchè non ha apprezzato il suo comportamento, cosa che il corteggiatore non comprende tanto da far nascere uno scontro con la tronista. Torna anche l'argomento Alex e la sua precedente conoscenza con Rosa, la tronista spiega che si conoscono perchè lei ha lavorato per il negozio dei genitori di lui tre anni fa e Tina fa notare proprio questo, che non ci si ricorda di un incontro senza senso di tre anni prima. Intanto Mariano Catanzaro è uscito con Desirèe e tra loro lezioni di cucina e napoletano, e lui sottolinea che avrebbe potuto chiamare per altre troniste ma lo ha fatto per lei, se non ci sarà feeling se ne andrà. Désirée ha incontrato anche Riccardo in una fattoria, spiega infatti che ha un’azienda agricola e tutto ciò appartiene alla sua vita; lei è entusiasta, lui la trova meno impostata di Rosa che dallo studio storce il naso.

