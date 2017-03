ALESSIA MARCUZZI/ Impeccabile ed elegante come sempre (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 marzo)

Alessia Marcuzzi

ALESSIA MARCUZZI, È LA PRESENTATRICE DEL REALITY SU CANALE 5 (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Alessia Marcuzzi e il rapporto con Simona Ventura: scontro tra le due storiche presentatrici dell'Isola dei Famosi? Settimana movimentata al reality show di Canale 5. Intanto la gara prosegue: dopo l'arrivo sull'Isola di Paola Barale che ha baciato il suo ex, il naufrago Raz Degan, ci avviciniamo ad una nuova eliminazione. In nomination questa settimana ci sono Eva Grimaldi, Raz Degan e Simone Susinna. Chi sarà il prescelto dal pubblico? Chi dovrà lasciare il gioco e tornare in Italia? Saprà Alessia tenere a bada le liti tra i concorrenti? Lo scopriremo questa sera nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi: appuntamento su Canale 5 a partire dalle 21.30.

ALESSIA MARCUZZI, LE CONFESSIONI A PROPOSITO DI SIMONA VENTURA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda martedì scorso, Alessia Marcuzziha dovuto affrontare l'arrivo tra i naufraghi di un ospite vip: Paola Barale, ex compagna di Raz Degan, ha raggiunto il suo vecchio amore per una sorpresa. Tra i due è riesplosa la passione con un bacio focoso catturato dalle telecamere dell'Isola dei Famosi. La Marcuzzi ha stuzzicato i due chiedendo se fossero tornati insieme o se avessero voglia di formare di nuovo una coppia ma Raz e Paola hanno tenuto le bocche cucite. Alessia ha poi dovuto placare le polemiche sul peso di Nancy Coppola: la naufraga napoletana è ancora molto in forma, nonostante le privazioni di cibo cui è stata sottoposta e Vladimir Luxuria l'ha attaccata, dicendole che sospetta abbia del cibo nascosto. Ma l'argomento più scottante della settimana sono state le confessioni di Alessia Marcuzzi in merito a Simona Ventura, ex presentatrice del reality che l'anno scorso ha accettato di prendervi parte come concorrente: ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo su Canale 5, Alessia Marcuzzi ha ammesso di esserci rimasta male di fronte ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla Ventura dopo il suo ritorno, ma ha anche sottolienato di averlo già riferito, faccia a faccia, alla collega.

ALESSIA MARCUZZI, UNA PRESENTATRICE SEMPRE AL TOP (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Ormai Alessia Marcuzzi è una veterana dell'Isola dei Famosi: è a casa sua, conduce lo show con naturalezza, seda le liti, tiene a bada opinionisti e ospiti e risulta gradevole e simpatica con il pubblico in studio e da casa. Alessia è una professionista da molti anni abituata al video, sempre educata, corretta, mai volgare. Anche i suoi outfit per l'Isola dei Famosi sono molto belli, alterna bianco e nero di pizzo, sexy ma elegante. Come se la caverà, dunque, in prime time?

© Riproduzione Riservata.