AMICI 16 / Serale 2017 news e anticipazioni: Riccardo Marcuzzo stroncato da Ermal Meta

Amici 2017

AMICI 16, SERALE 2017, NEWS E ANTICIPAZIONI: RICCARDO MARCUZZO PRESO DI MIRA DA MORGAN ED ERMAL META - Domenica 19 marzo, a Roma si sono riaperti i battenti della nuova registrazione di Amici 2017 e la sua sedicesima edizione serale. La prima puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, andrà in onda il 25 marzo a partire dalle 21.10 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Le due squadre ufficiali sono quindi prontamente scese in pista per un confronto a suon di musica e danza. Da un lato abbiamo ritrovato la Squadra Bianca di Morgan, Alessandra Celentano e Boosta con Sebastian e Oliviero per il ballo e Mike, Shady, Lo Strego e Thomas per il canto. Dall'altro invece, la Squadra Blu di Elisa, Veronica Peparini e Rudy Zerbi con Andreas, Vittoria e Cosimo per il ballo e Michele, Riccardo e Federica per il canto. Nel corso degli scontri, la seconda manche ha visto sfidarsi Mike Bird contro Riccardo Marcuzzo. Il primo ha cantato un pezzo di De Andrè ed il secondo una canzone di Cesare Cremonini e, il punto è stato guadagnato da Bird. Secondo quanto si legge in rete, il cantautore milanese è stato criticato sia da Ermal Meta che da Morgan. Proprio il vocal coach dei bianchi, durante l'ammissione al serale aveva già puntato il dito contro il ragazzo definendo "Sei mia" una canzone con un testo imbarazzante. Le primissime anticipazioni del popolo di internet però, hanno già consegnato la medaglia d'oro ad Ermal Meta, considerato un giudice onesto, obiettivo e poco avvezzo alle polemiche. Il cantante classificatosi al terzo posto durante il Festival di Sanremo però, ha avuto modo di criticare l'interpretazione di Riccardo che, pian piano sta perdendo le certezze di poter conquistare il primo posto del talent show. Meta, è apparso anche fortemente dissacrante nei confronti di Riccardo Marcuzzo e, dopo la sua esibizione con il suo inedito, il giudice ha chiosato: "Tu sei come un bicchiere d'acqua fresca... ma quando non hai sete". Durante la serata, anche Morgan ha ribadito il concetto: Riccardo non merita il serale! Queste stoccate lo faranno lottare oppure a breve cederà?

