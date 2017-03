ANGIE TRIBECA/ Anticipazioni puntata 21 marzo 2017: Geils bacerà la detective? (finale di stagione)

Angie Tribeca, in prima Tv assoluta su Joi

ANGIE TRIBECA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 21 marzo 2017, Joi trasmetterà l'ultimo episodio di Angie Tribeca, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Inside Man". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Angie (Rashida Jones) e Geils (Hayes MacArthur) vengono convocati d'urgenza nell'ufficio di Chet (Jere Burns), perché la città è invasa da una banda di ladri spazzacamini che con la scusa delle pulizie, ripulisce anche le banche. In seguito alla cattura di uno dei criminali, da parte di Tanner (Deon Cole), si scopre inoltre quale sarà il prossimo bersaglio. Per poter indagare sul caso, data la pericolosità della missione, i due detective dovranno andare sotto copertura vera, il massimo grado di difficoltà. Nonostante Angie e Geils credano di essere pronti, scopriranno già al loro arrivo al locale, il ritrovo della banda, che gli abiti da copertura andrebbero aggiornati. Vestiti in stile anni '70, i due detective cercano di entrare subito nelle grazie del boss della banda, Nafan (Nafan), che si avvale dell'aiuto di una ventina di uomini. Oltre a Doris (Nikea Gamby-Turner), incaricata di gestire il personale. Nafan non è comunque sicuro che Angie e Geils non siano dei poliziotti e li mette quindi alla prova: la donna dovrà sparare al suo partner. Angie impiega pochi istanti prima di puntare la pistola contro Geils, ma Nafan rivela che si sono fraintesi, perché parlava di cene e confronti relazionali. Una volta messo in atto il piano, la banda viene arrestata, ma Chet viene informato che non è stata ritrovata una pen drive che contiene i codici segreti di tutti i clienti della banca cittadina. Angie e Geils devono quindi ritornare sotto copertura e questa volta introdursi nel carcere in cui si trova detenuta la banda. Per agevolarli nel caso, dovranno dimenticare tutto grazie all'uso dell'ipnosi e visto che non ricorderanno più niente, Geils decide di approfittarne e bacia Tribeca. La pratica del medico legale tuttavia non ha effetto sui due detective, che dovranno quindi convivere con quanto è appena successo. Una volta all'interno del penitenziario, Nafan viene agganciato con facilità e convinto a consegnare la pendrive. Alla fine del caso, Angie e Geils non avranno ancora avuto modo di parlare dei possibili reciproci sentimenti, ma è un discorso che dovranno affrontare al più presto. Oppure no?

ANGIE TRIBECA, ANTICIPAZIONI DEL 21 MARZO 2017, EPISODIO 10 "BACI ESPLOSIVI!" - Nell'ultimo episodio di Angie Tribeca, i due detective dovranno affrontare il caso più difficile in assoluto, che coinvolgerà in modo diretto uno di loro. Geils verrà infatti preso di mira da un barista e aspirante insegnante di ginnastica, che vuole mille dollari in carte regalo, altrimenti farà saltare in aria il detective. A questo si aggiunge il fatto che l'evento tragico per Geils avviene proprio nel momento stesso in cui sembrava deciso ad affrontare un discorso sentimentale con Angie. Nella puntata conclusiva della prima stagione, le guest starr saranno Ryan Hansen, nei panni di Phillips, il criminale bombarolo, un personaggio adeguato allo stile adottato dall'attore sul piccolo schermo nei suoi lavori precedenti. Al suo fianco John Gemberlin, conosciuto per Happy Endings e Broad City, che sarà un barista che offrirà il proprio aiuto a Tanner per scovare il colpevole.

