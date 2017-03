ANIMAL KINGDOM/ Anticipazioni puntata 21 marzo 2017: la Anderson accetterà di incastrare J?

Animal Kingdom, in prima Tv su Premium Crime

ANIMAL KINGDOM, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 21 marzo 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Animal Kingdom, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Maledetti animali". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Smurf (Ellen Barkin) viene convocata in Centrale per via dell'arresto di Pope (Shawn Hatosy). L'agente di sorveglianza crede infatti che abbia fatto uso di qualche sostanza, o che per lo meno abbia iniziato di nuovo a prendere i farmaci. Intanto, J (Finn Cole) scopre che la Anderson (Ellen Wroe) non si è presentata a scuola, non sapendo che la docente è in piena crisi. La detective Yates (Nicki Micheaux) vuole infatti che vada a scuola e indossi la cimice, ma la donna teme di tradire la fiducia dello studente. La Yates la invita quindi a seguirla e la porta fino ad un quartiere nelle vicinanze. Le racconta che i Cody hanno dato fuoco all'abitazione con all'interno due persone, solo perché erano i suoi informatori. Baz (Scott Speedman) invece ha modo di approfondire la conoscenza con Paul (C. Thomas Howell), che convince a rivelare alcuni dettagli sul proprio lavoro. Scopre infatti che spesso la Marina perde forti quantitativi di droga e che tutto viene messo a tacere. Baz informerà più tardi la famiglia della possibilità di convincere Paul a collaborare ad un nuovo furto. Più tardi, Cat (Daniella Alonso) affronterà Baz apertamente e gli ricorda di quanti ragazzi cerchino di abbordarla mentre lavora. Il marito preferisce dirle che sta ancora vedendo il padre e che lo hanno rinchiuso per un altro reato, ma che Smurf è all'oscuro di tutto. Intanto, Craig (Ben Robson) continuerà a frequentare Renn (Christina Ochoa), ma gli rivela subito dopo di aver capito che c'è lui dietro l'aggressione di giorni prima. Ha notato infatti che ha la stessa catenina che quella sera gli è stata sottratta dal suo aggressore ed ordina agli amici di legarlo e picchiarlo. Pope e Deran (Jake Weary) invece irrompono in casa di Paul su ordine di Smurf, senza comprendere le reali intenzioni della donna. Il gruppo parla di scaricare il suo corpo, spingendolo nel terrore più profondo, per poi rivelargli che gli hanno iniettato in realtà della soluzione salina. Mentre J rimane perplesso dal furto di Deran, Craig chiama Smurf in aiuto per togliersi dai guai. Ore dopo, Nicky (Molly Gordon) fa una scenata a J, convincendolo a lasciarla definitivamente. Il ragazzo racconterà però a Smurf di essere stato mollato, mentre Nicky troverà conforto in Baz. Nello stesso momento, Smurf rivela a Pope di avergli nascosto i farmaci fra il cibo, perché sapeva che non l'avrebbe ascoltata nelle condizioni in cui si trovava prima.

ANIMAL KINGDOM, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 MARZO 2017, EPISODIO 7 "MALEDETTI ANIMALI" - Smurf consegna a Baz lo stipendio ufficiale per lui ed i ragazzi, ma il figlio le rivela di aver pensato di fare un altro figlio con Cat. Intanto, J si risveglia a casa della Anderson, mentre la famiglia si chiede dove sia finito. Visto che la donna vuole delle spiegazioni, il ragazzo le rivela di essere molto turbato per la presenza di Pope in casa e che gli zii, su ordine della nonna Smurf, stanno organizzando un nuovo colpo. Pope invece dimostra di essere più teso del solito e non fa che allenarsi al sacco, ma Craig lo spinge ad accettare una sfida di surf. Intanto, Deran continua a proporre al suo amante di lasciare il Paese per iniziare un'altra vita altrove, ma fa discorsi ancora troppo teorici e ambigui perché la sua posizione si riesca a comprendere. Più tardi, la Yates spinge la Anderson a continuare ad ottenere la fiducia di J, in modo che riveli il suo ruolo nel prossimo piano dei Cody. Rivela tuttavia che potrebbe finire in galera, ma che potrà patteggiare, ma sottolinea alla docente che dovrà essere egoista per evitare a se stessa il carcere.

