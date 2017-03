APOCALYPTO/ Su Rai 4 il film diretto da Mel Gibson

Il film è in onda su Rai 4 in prima serata

APOCALYPTO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI 21 MARZO 2017: IL CAST - Questa sera, 21 marzo, Rai 4 propone in prima serata Apocalypto. Si tratta di un film drammatico del 2006 diretto da Mel Gibson (attore e regista di film come La passione di Cristo e il più recente Hacksaw Ridge) ed interpretato da attori già noti, come Rudy Youngblood (Beatdown, Wind walkers) e altri meno noti al grande pubblico, ad esempio, Dalia Hernandez (Miracle underground) e Raoul Trujillo (Ritorno al mondo di Oz, Sicario, Cowboys & aliens).

APOCALYPTO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI 21 MARZO 2017: LA TRAMA - Yucatan, XV secolo. Zampa di Giaguaro (Rudy Youngblood), il figlio del capo villaggio, durante una battuta di caccia incontra gli abitanti di un villaggio vicino, in fuga nella foresta. Zampa di Giaguaro apprende così che un gruppo di Maya sta attaccando i villaggi della foresta per rapire i guerrieri e renderli schiavi. Alcuni di essi verranno poi usati a Palenque, la capitale del regno Maya, come vittime per i sacrifici umani. Con questi ultimi i Maya sperano di placare l'ira degli dei, che li hanno colpiti con una malattia molto simile alla peste. Ben presto questa sorte tocca anche al villaggio di Zampa di Giaguaro. Quest’ultimo riesce, tuttavia, a mettere in salvo la moglie incinta e il figlioletto, ma quando torna al villaggio per aiutare i suoi guerrieri a difenderlo viene catturato e fatto prigioniero insieme agli altri uomini. Comincia un estenuante viaggio alla volta di Palenque, dove un destino terribile attende i prigionieri: essere fatti schiavi o finire sacrificati al dio Kukulkán per placare la sua ira. Quando la colonna di prigionieri arriva in città, però, si verifica un'eclissi di Sole, che secondo i sacerdoti Maya dovrebbe segnare la soddisfazione del dio e la fine della sua ira. Inutile quindi sacrificare altri prigionieri, anche se per questi ultimi non si prospetta una sorte migliore, perché dovranno sottostare ad un crudele gioco. Per essere lasciati liberi dovranno correre in campo aperto mentre i guerrieri Maya li utilizzeranno come bersagli per le loro frecce.

