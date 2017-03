Al Bano malore, ricoverato/ Come sta? I fan contro Barbara d'Urso: "Non toccate Romina"(ultime notizie)

Al Bano malore, come sta? (LaPresse)

ALBANO, MALORE IN VIAGGIO RICOVERATO, COME STA? I FAN CONTESTANO LE IPOTESI DI BARBARA D'URSO: "NON TOCCATE ROMINA" (21 MARZO 2017) - I fan di Al Bano Carrisi sono in attesa di conoscere gli aggiornamenti sulla salute del cantautore, che a quanto sembra avrebbe avuto una leggera ischemia. Diversi i salotti televisivi ad affrontare la tragedia sfiorata, molti dei quali contestati dai telespettatori. Gli ammiratori di Al Bano non hanno infatti gradito una certa insinuazione da parte di Barbara d'Urso, che fra lacrime e fazzoletti bagnati, ha ipotizzato che il malore possa essere collegato al fatto che il cantante di Ciellino abbia cinque figli. E' sottinteso che riguarda l'impegno di avere una famiglia così numerosa, ma i fan contestano tutto e si inviperiscono ancora di più tramite tweet infuocati quando viene nominata anche Romina Power: "Discutono delle ragioni dello stress senza conoscerlo. Danno a Romina la colpa del malore, talk show senza senso"; "Alla sua età due donne sono troppe, butta via la Lecciso"; "Loredana disperata se Al Bano non canta più? E chi la mantiene". Intanto i fan prendono di mira anche il profilo di Loredana Lecciso, che in queste ore mantiene l'assoluto riservo e continua a stare al capezzale di Al Bano, come rivelato nella puntata di ieri de La Vita in Diretta. L'ultimo post, datato 18 marzo, quasi premonitore, cita una frase di Anselmo Bucci: "La tua vita sia tessuta di delusioni piuttosto ceh di rimpianti". Clicca qui per vedere il post di Loredana Lecciso e leggere i commenti.

AL BANO, MALORE IN VIAGGIO: IL CANTANTE RICOVERATO IN 'STROKE UNIT'. LE SUE CONDIZIONI SONO IN MIGLIORAMENTO - Si mantiene alta la preoccupazione di tutti i fan per il malore di Al Bano Carrisi, anche se le condizioni del cantautore non sembrano critiche. La rassicurazione proviene dai media nazionali, che hanno diffuso l'annuncio tramite i notiziari serali. Lo spavento è dovuto anche ai recenti eventi, che per poco non hanno impedito al pilastro della musica italiana di partecipare al Festival di Sanremo. Continua la pioggia di domande degli ammiratori, che hanno preso d'assalto la sua pagina ufficiale Facebook, alla ricerca di qualsiasi aggiornamento sulle condizioni di salute di Al Bano. In particolare è stato preso di mira il post con cui Al Bano, proprio ieri, aveva ringraziato la folla affettuosa di fan che lo aveva raggiunto al firmacopie in Abruzzo: "Vecchio leone, ci tieni sulle spine"; "Riposati un po', basta con questo tran tran"; "Non esagerare con la salute, sei forte, perà ti devi riguardare". La raccomandazione degli ammiratori è quindi sempre la stessa, quella di abbandonare per un po' il lavoro o per lo meno ridimensionare gli impegni, per concentrarsi sulla salute. Clicca qui per leggere i commenti dei fan di Al Bano.

