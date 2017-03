Amici 2017 / Ed.16, Finale entro mezzanotte e niente casette? Ecco perché potrebbe succedere...

amici 2017

AMICI 16: LA PRESENZA DI MINORENNI CAMBIERA' LA MESSA IN ONDA DELLA FINALE? - Se fino ad adesso Amici 16 tutti erano più o meno uguali, in questa fase finale tutto è cambiato. Maria De Filippi e la sua redazione hanno aperto le porte ai minorenni (come Thomas) e adesso hanno dovuto adeguare le regole che questo comporta. A quanto pare il giovane cantane non starà in casetta come tutti gli altri e le sue elezioni possono concentrarsi nelle "8 ore" canoniche e non di più. Sono tanti i fan sui social che hanno parlato di questa situazione che, alcuni di essi, hanno addirittura ritenuto discriminante. Le cose peggioreranno adesso al serale e, soprattutto durante la diretta. Queste prime puntate del serale di Amici 16 andranno in onda registrate e quindi, Thomas potrebbe esibirsi dopo la mezzanotte ma nella finale tutto sarà diverso. A parlarne è la stessa Maria De Filippi in un'intervista al Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha confermato che l'eventuale presenza di minorenni nella finale di questa edizione numero 16 cambierà anche l'ora della messa in onda. Thomas non potrebbe andare in onda dopo la mezzanotte e visto che la finale sarà in diretta, questo significa che dovrà chiudere entro quell'ora e, molto probabilmente, anticipare la messa in onda. Al momento si tratta solo di rivelazioni campate in aria visto che non sapremo se effettivamente uno dei ragazzi arriverà in finale ma fino ad allora i fan dovranno vivere con il pensiero che questo accada.

