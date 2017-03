Amici Serale 2017 / Elisa e Morgan: liti post puntata in arrivo? La rivelazione di Maria De Filippi

Amici

Amici 16 Serale 2017, Elisa e Morgan: la rivelazione di Maria De Filippi sul rapporto tra i due coach - Manca poco all'inizio del serale di Amici di Maria De Filippi. Sabato 25 marzo su Canale 5 la Squadra Blu e quella Bianca si sfideranno per la prima volta nel noto studio del Serale e a capitanarli ci sarà l'ormai veterana Elisa e Morgan, che lascia il posto di giudice speciale e diventa direttore artistico. Ma qual è il rapporto tra i due coach? È Maria De Filippi nel corso di un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni a svelarlo: "C'è rispetto reciproco, molta stima, si conoscono da una vita - svela la conduttrice del noto talent di Canale 5, che anticipa il suo desiderio per l'inizio di questo serale - mi aspetto un confronto leale tra due musicisti, non penso ci sia posto per altre scintille post-puntata". Sarà una gara senza colpi bassi quella tra Elisa e Morgan che avranno al loro fianco altri due supporter scelti tra i professori di canto e ballo. Maria De Filippi tiene infatti a spiegare anche questa scelta: "Ci tenevo che entrambe le squadre avessero un tecnico nella danza: Veronica Peparini nei Blu e Alessandra Celentano nei Bianchi" dichiara la De Filippi che per par condicio aggiunge al prof di ballo anche uno di canto e quindi Boosta e Rudy Zerbi.

