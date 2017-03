Beautiful / Anticipazioni americane 22 marzo: un ospite indesiderato, ma dove?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 22 MARZO: L'OSPITE INDESIDERATO - Tutto andrà per il meglio nel giorno in cui gli Steam conosceranno il loro 'vissero felici e contenti'. Eppure, in un episodio di Beautiful caratterizzato dall'amore e dai buoni sentimenti, sarà presente un ospite sgradito, che mai la sposa avrebbe voluto vedere in Australia. Come sicuramente avrete intuito, si tratterà di Sally, che ha deciso di dare seguito all'invito di Thomas raggiungendolo con un viaggio a dir poco particolare. Steffy non sarà affatto felice di vedere la sua storica rivale seduta tra gli ospiti e non negherà al fratello il suo disappunto per non essere stata neppure informata di questa improvvisata. E la questione non sembrerà destinata a limitarsi a qualche malumore: in perfetta linea con quanto accaduto in passato tra nonna Stephanie e zia Sally, anche Steffy e la sua rivale potrebbero avere in programma qualche divertente siparietto. Cosa si inventeranno questa volta?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 22 MARZO: LIAM E STEFFY SPOSI! - La puntata di Beautiful che andrà in onda domani negli Stati Uniti sancirà il momento più atteso da parte dei fan della soap americana. Dopo anni trascorsi a rincorrersi e numerosi ostacoli causati soprattutto da Quinn Fuller, Steffy e Liam diventeranno marito e moglie in una cornice da sogno. Sarà il loro terzo matrimonio dopo quello celebrato ad Aspen e la successiva cerimonia a villa Forrester, nel periodo in cui la coppia era in attesa del loro primogenito. Questo nuovo matrimonio confermerà il desiderio della Forrester di stupire, come dimostrato da un nuovo abito non certo tradizionale, con tanto di pantaloni di pizzo. Si vocifera che il suo arrivo nella location scelta per il fatidico sì avverrà in circostanze molto particolari che stupiranno il grande pubblico. Sarà comunque Ridge ad accompagnarla all'altare davanti agli occhi di un commosso Liam. Tutto andrà per il meglio questa volta?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 22 MARZO: LA DISPERAZIONE DI WYATT - Steffy e Liam diventeranno finalmente marito e moglie, confermando il loro grande amore che nessuno fino a questo momento ha potuto tenere separato a lungo. Ma se nella puntata americana di Beautiful di domani un figlio di Bill sarà alle prese con il giorno più bello della sua vita, non si potrà dire certo la stessa cosa dell'altro che si troverà solo e sconsolato a Los Angeles. Wyatt sarà consapevole di avere perso Steffy per sempre, ricordando che è stato lui a lasciarla libera per vederla felice al fianco di Liam. Eppure faticherà a nascondere il proprio rammarico davanti ad un drink e a due amici pronti ad ascoltarlo. Si tratterà di Nicole e Zende che, tra i pochi non partiti per l'Australia, saranno pronti a tirare su di morale l'amico in questa difficile fase della sua vita. Arriverà anche per lui prima o poi il momento di trovare il vero amore? E se sì, chi sarà la fortunata?

