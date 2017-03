BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: foto, il cast presente e passato festeggia i primi trent'anni

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: FESTA DEI TRENT'ANNI DELLA SOAP - E' cominciata una settimana molto attesa dai fans di Beautiful che il prossimo 23 marzo saranno chiamati a festeggiare i primi trent'anni di programmazione dell'amatissima soap. Mentre cresce la curiosità per le puntate che andranno in onda in occasione di un simile attesissimo avvenimento, non manca la curiosità al grande party che lo scorso sabato ha visto riuniti molti degli attori di Beautiful, siano essi attualmente nel cast oppure usciti di scena. Gli attuali protagonisti non poteva mancare a partire dagli insostituibili Darin Brooks e Scott Clifton, con mogli al seguito, ma anche Don Diamon, Katherine Kelly Lang, Jacqueline MacInnes Wood e chi più ne ha più ne metta. Con uno sguardo di tristezza, da parte di chi non le ha mai dimenticate, i fans hanno potuto vedere le foto anche delle elegantissime Kim Matula (Hope), Ashley Jones (Bridget), Jennifer Gareis (Donna) e molti altri interpreti che potrete ammirare cliccando qui e qui.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 MARZO: RIDGE AMA ANCORA BROOKE? - Le sorprese saranno all'ordine del giorno nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani su Canale 5. In essa, infatti, si ripartirà dalla convinzione di Katie riguardo i sentimenti di Ridge: secondo la madre di Will, lo stilista è ancora innamorato di Brooke e se vorrà riconquistarla non dovrà attendere a lungo. Proprio in quel frangente, infatti, Bill porterà avanti la sua crociata per riavere l'ex amante nella sua vita, arrivando anche a regalarle un anello a forma di spada, da sempre simbolo della famiglia Spencer. La proposta di matrimonio del magnate verrà formalmente accettata? Se la situazione sentimentale di Bill sembrerà farsi sempre più chiara, non si potrà dire la stessa cosa di Wyatt, ancora molto agitato per i problemi con Steffy. Il figlio di Quinn, infatti, si recherà a casa di Thomas per convincere ancora una volta la moglie a tornare a casa ma si troverà di fronte alla peggiore delle sorprese: Liam! Lo scontro tra i fratelli Spencer sarà inevitabile?

