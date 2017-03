BELEN RODRIGUEZ/ News: la foto a letto con Andrea Iannone fa impazzire i fans (oggi, 21 marzo 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA FOTO A LETTO CON ANDREA IANNONE FA IMPAZZIRE I FANS - Da mesi ormai Belen Rodriguez e Andrea Iannone non si nascondono più e sono tante le foto pubblicate dalla showgirl argentina sulle sue pagine social che hanno come protagonista o come comparsa il suo nuovo fidanzato. Anche il pilota di Moto GP però non è da meno e ha dedicato alla fidanzata diversi post sulla sua pagina Instagram che vanta oltre 695mila followers. A loro il pilota ha voluto regalare ieri uno scatto tratto dalla sua vita privata che lo immortala a letto con la showgirl argentina. La fotografia è un selfie scattato dalla stessa Belen, è girata su un fianco ci mostra Iannone sdraiato accanto a lei a petto nudo. Con indosso una semplice t-shirt e non qualche completino sensuale, Belen inquadra il pilota della Suzuki, forse intendo a usare il cellulare vista la posizione delle mani. I due sono “juntos” e cioè “insieme”: nella foto si mostrano come una coppia normale e forse è stata proprio la semplicità di questo scatto in bianco e nero a far impazzire i fans della coppia, collezionando oltre 32mila like. Clicca qui per vedere la foto.

© Riproduzione Riservata.