C’è sempre un’altra possibilità/ Su La 5 il film diretto da Thomas Nennstiel

Il film è in onda su La5 in prima serata

C’È SEMPRE UN’ALTRA POSSIBILITÀ, IL FILM IN ONDA SU LA 5 OGGI, 21 MARZO 2017: IL CAST - Nella prima serata di questo martedì 21 marzo viene trasmesso a partire dalle ore 21,10 sulle frequenze di La5 il film di genere drammatico C’è sempre un’altra possibilità (titolo originale Im Alleingang - Die Stunde der Krahen). Si tratta di un film tedesco del 2012 prodotto e destinato esclusivamente all’ambiente televisivo per la regia di Thomas Nennstiel. La pellicola è stata prodotta dalla Magic Flight Film Sat 1 e nel cast sono presenti Stefanie Stappenbeck, Godehard Giese, Anett Heilfort, Hannes Jaenicke e Leslie Malton.

C’È SEMPRE UN’ALTRA POSSIBILITÀ, IL FILM IN ONDA SU LA 5 OGGI, 21 MARZO 2017: LA TRAMA - In una delle principali città tedesche vive una giovane ed ambiziosa avvocatessa di nome Maria (Stefanie Stappenbeck). Maria ha fatto enormi sacrifici per pagarsi gli studi universitari e diventare un avvocato ed è per questo che sembra essere pronta a tutto pur di eccellere in questo campo. La ragazza ha messo da parte la propria vita sentimentale dedicando anima e tempo alla sua crescita professionale dimostrandosi pronta a nuovi sacrifici. Riesce ad entrare in uno dei più importanti studi legali della città dove riesce a mettere in bella mostra le sue capacità che soddisfano tantissimo il suo capo Georgs Actis, che stravede per lei lasciando presagire ad un futuro meraviglioso. I due passano moltissimo tempo insieme, collaborando gomito a gomito per diverse ore della giornata ed in un momento di debolezza si lasciano andare alla passione. I due fanno l’amore e ben presto diventano degli amanti e nulla più. Infatti nonostante nessuno dei due abbia dei legami sentimentali, decidono di fare in modo che la loro relazione si basi solo ed esclusivamente sull’attrazione fisica. Georgs e Maria sembrano insoddisfatti di come stiano andando le cose tra di loro anche perché ogni qualvolta provano ad avere dei momenti di condivisione al di fuori dell’ambito lavorativo, si rendono conto che i rispettivi caratteri sono esattamente all’opposto. Nonostante questo, ogni qual volta ci sono i presupposti, Maria e Georgs finiscono a letto, vittime di una forte attrazione fisica. I due si convincono inconsciamente che non ci sia alcuna possibilità di sottrarsi a questo destino, ma così facendo si rovinano le rispettive vite sentimentali. Tuttavia, accade qualcosa che li porterà a cambiare idea, facendogli a considerare un’altra possibilità.

