CASA DA GIOCO/ Su Rete 4 il film diretto da Jerry Hopper

Il film è in onda su Rete 4 alle 16.45

CASA DA GIOCO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 21 MARZO 2017: IL CAST - "Casa da gioco" è il titolo italiano del film "One Desire" uscito nel 1955 per la regia di Jerry Hopper. Di genere western-drammatico, la pellicola è stata ispirata da un racconto dello scrittore statunitense Conrad Michael Richter, si tratta del romanzo intitolato "Tacey Cromwell", pubblicato nel 1942. Gli attori protagonisti sono Anne Baxter, Rock Hudson, Julie Adams e Carl Benton Reid. La pellicola verrà trasmessa oggi, martedì 21 marzo 2017, su Rate 4 nel pomeriggio a partire dalle 16.45. Andiamo a vedere la trama.

CASA DA GIOCO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 21 MARZO 2017: LA TRAMA - Tacey Cromwell (Anne Baxter) è una giovane donna che dirige una sala da gioco. Gli uomini che frequentano il saloon godono anche della compagnia di ragazze molto graziose. Tra i clienti di Tacey c'è il giovane Clint Saunders (Rock Hudson), un abile giocatore di cui la donna si è innamorata. Clint ha un fratello piccolo di nome Nugget che sta arrivando in città; contemporaneamente Clint viene licenziato dal proprietario del locale a causa dei suoi continui ritardi. Decide quindi di trasferirsi insieme a Nugget. Tacey, che non è per niente soddisfatta della sua vita, non si lascia sfuggire l'occasione e decide di abbandonare tutto per seguire Clint e suo fratello. Arrivati nella nuova città Clint conosce Judith Watrous (Julie Adams) che, essendo la figlia di un senatore, gli presenti le persone più influenti e non ha difficoltà a trovargli un impiego presso una banca. Per mostrarsi irreprensibile agli occhi di tutti e per guadagnarsi quindi la necessaria rispettabilità, Clint prende una camera in albergo mentre Tacey pensa a sistemare la casa in cui vivere insieme al piccolo Nugget e a Seely Dowder (Natalie Wood), una ragazza adolescente che non ha i genitori. Clint piace molto a Judith che, da subito, si è innamorata di lui. Per conoscere il passato del giovane, la figlia del senatore si rivolge ad un investigatore e viene a conoscenza della vita che fino ad allora aveva condotto Clint. Provvede quindi all'allontanamento del giovane dalla città e riferisce tutto al giudice. Messo al corrente delle cattive frequentazioni di Clint, il giudice dispone che Seely e Nugget siano allontanati da Tacey, da tutti considerata una poco di buono. Immediatamente Judith chiede che i due ragazzi siano affidati a lei, a questo punto a Tacey non resta che andare via. Clint fa di tutto per ritrovarla, non ci riesce e decide di sposare Judith. L'unica a sapere dove si trova Tacey è Seely che, dopo qualche anno, la raggiunge per vivere con lei. Tacey, che nel frattempo ha ripreso la vita che faceva prima, teme che Seely possa prendere una brutta strada; quindi la riporta da Judith e, in quell'occasione, viene a sapere del comportamento ingannevole e riprovevole della signora Saunders. Tacey prova una rabbia incontenibile e, per vendicarsi, apre una sala da gioco nei pressi dell'abitazione dei Saunders. Durante i festeggiamenti di capodanno, Clint litiga con la moglie, esce di casa e va direttamente nel locale di Tacey. Quella notte, un incendio distrugge la dimora dei Saunders e la stessa casa di gioco. L'unica a morire tra le fiamme sarà proprio Judith.

