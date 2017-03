Cristina Plevani/ Post shock di Milo Coretti contro l'ex del Grande Fratello: "Basta osannare Taricone!"

cristina plevani

Cristina Plevani, post shock di Milo Coretti contro l'ex gieffina: "Basta osannare Taricone!" - Scoppia la polemica dopo l'ospitata di Cristina Plevani a Domenica Live. La vincitrice del primo Grande Fratello, intervistata da Barbara D'Urso, ha deciso di rilasciare nuove dichiarazioni su Pietro Taricone, nonostante le fosse arrivata la richiesta di non parlarne ancora in tv. "Faccio un'eccezione oggi nel parlare di questi momenti. Mi era stato chiesto dalla famiglia di non parlare più di Pietro ma ricordo questa esperienza vissuta insieme, il ragazzo fantastico che era. - racconta la Plevani, che poi conclude - Sicuramente la vittoria al Grande Fratello era nata per questo tira e molla, se non ci fosse stato non avrei magari nemmeno vinto. Dispiace sapere che una persona giovane, che aveva una figlia e una compagna straordinaria, non ci sia più. Mi dispiace che una vita sia stata spezzata così, in modo tragico". Parole commoventi quelle della Plevani ma che pare abbiano infastidito un altro noto ex gieffino, Milo Coretti, che ha così deciso di dire la sua.

Cristina Plevani, post shock di Milo Coretti contro l'ex gieffina: "La prima zo**ola della nuova tv italiana" - Milo Coretti usa Facebook per esprimere il suo punto di vista sulle dichiarazioni fatte da Cristina Plevani a Domenica Live, ma le parole dell'ex gieffino sono davvero molto forti: "A me la Plevani disturba. È stata la prima zo**ola della nuova tv italiana. E poi basta osannare Taricone che, alla fine, si è tr*mbato un ce**o là dentro, non una modella". Un post shock quello di Milo Coretti che viene condiviso dalla stessa Plevani su Facebook suscitando non pochi commenti. Un passo falso quello dell'ex gieffino, che si è lasciato andare ad espressioni molto forti su Cristina e che potrebbero non piacere ai fan di Pietro Taricone. Ricordiamo infatti che Pietro è scomparso il 29 giugno del 2010 a causa di un incidente con il paracadute e ancora oggi il suo ricordo è molto caro a tutti i fan e non solo.

