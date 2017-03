DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: Massimo Giannini e Massimo Franco (puntata 21 marzo 2017)

Giovanni Floris (LaPresse)

DIMARTEDÌ, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 MARZO 2017: MASSIMO GIANNINI E MASSIMO FRANCO - Nuovo appuntamento sul piccolo schermo di La7 con DiMartedì, il talk show guidato da Massimo Giannini che torna ad accedere i riflettori sull’attualità e sulle ultime notizie del mondo economico, sociale e politico. Come si legge sulla pagina Facebook ufficiale del programma, sono due in particolare le personalità attese in studio in prime time: si tratta del giornalista de Il Corriere della Sera Massimo Franco e del giornalista di Repubblica - nonché ex guida di Ballarò - Massimo Giannini, già presenti nel corso delle settimane passate. Di recente, il conduttore Floris si è raccontato in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, e ha commentato l’addio di Maurizio Crozza, che a partire da quest’anno ha lasciato la rete per raggiungere Discovery, dove ha dato il via al nuovo show Fratelli di Crozza. C’è nostalgia per il suo addio? “Non bisogna averla mai” ha ammesso Giovanni Floris “Maurizio Crozza è un fuoriclasse e sostituire uno come lui non è facile. Ma la trasmissione va avanti bene, abbiamo una struttura che regge a prescindere dalla copertina”. La messa in onda è prevista per le 21.10: quali saranno i temi al centro della serata? Clicca qui per leggere il post direttamente dalla pagina social ufficiale.

