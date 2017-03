EVA GRIMALDI/ In nomination, sarà eliminata o rispetterà la “profezia”? (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 marzo)

Eva Grimaldi all'Isola dei famosi 2017

EVA GRIMALDI, LA NAUFRAGA È IN NOMINATION: SARÀ ELIMINATA O RISPETTERÀ LA “PROFEZIA”? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Ritroveremo questa sera Eva Grimaldi nel nuovo appuntamento con l’Isola dei famosi 2017, in onda stasera, martedì 21 marzo, su Canale 5 con una nuova diretta dall’Honduras. L’attrice è una delle concorrenti più 'forti' dell'edizione numero 12: dopo un avvio difficile a causa delle tensioni frutto dell’amore e odio con Massimo Ceccherini, Eva , è riuscita ad emergere lentamente, venendo ad assumere un ruolo determinante all'interno del gruppo dei naufraghi. Al momento la Grimaldi rappresenta un po’ il jolly della situazione, non essendosi schierata apertamente contro Raz Degan ma avendo ora un motivo per fare la guerra all’ex amica Samantha De Grenet, che l’ha nominata. Eva ha dimostrato di non sopportare Raz tanto quanto gli altri durante le dirette ma ora potrebbe stringere un’alleanza proprio con lui per “deporre” la regina Samantha De Grenet, che questa settimana è stata anche la leader del gruppo. A far amare Eva dal pubblico nelle ultime settimane è stata anche la sua love story con Imma Battaglia, che è andata a trovare la fidanzata in Honduras. La loro settimana insieme ha appassionato i telespettatori e il coming out di Eva non pare averle tolto consensi, ma al contrario potrebbe averli aumentati. Resta però il caso nomination, visto che un fuorionda di qualche settimana fa vedeva Eva affermare che sarebbe uscita il 28, dando l’idea che tutto fosse già stato deciso: la Grimaldi è in nomination e se non dovesse uscire stasera i dubbi sulla “profezia” non potrebbero che aumentare.

EVA GRIMALDI, LA NAUFRAGA SUL PIEDE DI GUERRA? LA FINE DELL’AMICIZIA CON LA DE GRENET(ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2017 qualcosa si è rotto tra Eva Grimaldi e Samantha De Grenet. Dopo l'addio di Rocco Siffredi, ospite per una settimana dei naufraghi, le strategie sono state in parte svelate ed Eva ha fatto decisi passi indietro rispetto al gruppo governato dalla regina Samantha e dal re Giulio Base. Sfortunatamente per Eva, Samantha ha vinto la prova leader, ed è stata così immune dalla nomination. Proprio la De Grenet, che fino a questo punto del programma aveva professato di essere amica di Eva Grimaldi, ha invece nominato la naufraga, mandandola in nomination contro Raz Degan e Simone Susinna. Evidente la strategia della De Grenet, che vuole arrivare fino in fondo con Giulio Base e le altre due naufraghe, Nancy e Malena, che non sono forti al televoto come invece pensa di essere lei, che avrebbe dunque la strada spianata non soltanto verso la finalissima ma anche per la conquista della vittoria. Resta però l’incognita Raz Degan, che al televoto potrebbe batterla. Eva Grimaldi, saputa la nomination di Samantha, si è messa sul piede di guerra, autorizzando tutti a credere che quello fosse solo l’inizio di una settimana di fuoco sull'isola dell'homo sapiens, dove i naufraghi sono sbarcati per vivere l'ultimo stadio, l'ultima fase della dodicesima edizione dell’Isola dei famosi.

