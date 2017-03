elodie di patrizi e emma marrone

Elodie e Emma Marrone, fine dell'amicizia? Concerto annullato e nuovo manager per la Di Patrizi - Arriva l'inaspettato "divorzio" tra Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi. La cantante dai capelli rosa ha infatti ufficializzato l'addio professionale a Francesca Savini, manager di Emma e prima anche di Elodie stessa. È proprio la Savini a svelarlo con un messaggio social dove si legge: "I primi passi sono sempre molto importanti... sono felice di averti accompagnata e assistita nel tuo percorso fino ad oggi e ti auguro di raggiungere tutti i traguardi e le soddisfazioni che desideri. Ti faccio il mio più grande in bocca al lupo per la nuova avventura che hai scelto. @elodiedipatrizi". Al messaggio della manager della Marrone segue anche la risposta della Di Patrizi che scrive: "È stato bello e importante... porterò con me tutti i consigli. Grazie di cuore @francisavini". Un divorzio artistico che non è piaciuto molto e che ha anche preoccupato alcuni fan che si interrogano ora delle motivazioni che hanno portato a questa separazione. Una preoccupazione che aumenta di fronte all'annullamento del concerto, che avrebbe dovuto tenersi all'Alcatraz di Milano il 26 aprile, causato da "motivi tecnici-organizzativi”. Lo staff della cantante ha provveduto a chiarire la questione del rimborso biglietti e solo nella serata di ieri è infine arrivato il messaggio dispiaciuto della Di Patrizi, che ha tenuto a sottolineare che si tratta solo di un rinvio.

