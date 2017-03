Eva Grimaldi eliminata?/ Isola dei Famosi 2017, il pronostico parla chiaro!

eva grimaldi

Isola dei Famosi 2017, Eva Grimaldi eliminata? Il pronostico parla chiaro! (puntata 21 marzo 2017) - Chi lascerà l'Isola dei Famosi nella diretta di questa sera 21 marzo? Al televoto questa settimana sono finiti Eva Grimaldi, Raz Degan e Simone Susinna ma l'eliminato pare essere ormai chiaro. A dispetto delle previsioni - che sembravano dare per sconfitto Susinna - come ci svela Alberto Dandolo, vicinissima all'eliminazione è invece Eva Grimaldi. Un percorso davvero ricco di emozioni quello dell'attrice, che ha approfittato della visita di Imma Battaglia per ammettere pubblicamente di essere gay e di avere una felice relazione d'amore con l'attivista. Ma non si tratta dell'ultima chance per Eva che, come Moreno Donadoni, potrebbe finire sull'Isola dei Primitivi, andando al televoto diretto con il rapper. L'eliminato di questa sera si batterà infatti in un televoto lampo che decreterà chi dovrà davvero lasciare l'isola per sempre. Intanto Eva ha dichiarato nel corso delle ultime puntate di non voler affatto uscire, soprattutto perchè non nominata dal gruppo bensì per una scelta di Samantha De Grenet. È proprio quest'ultima a rischiare, questa sera, di finire in nomination e il pubblico è inevitabilmente curioso di scoprire come se la caverà.

© Riproduzione Riservata.