FABRIZIO CORONA/ News: Geraldine Darù "Sono delusa, ma gli voglio bene" (ultime notizie)

Fabrizio Corona (da Instagram)

FABRIZIO CORONA NEWS, GERALDINE DARÙ: "SONO DELUSA, MA GLI VOGLIO BENE" (OGGI, 21 MARZO 2017) - Geraldine Darù è tornata a parlare di Fabrizio Corona: lo ha fatto rispondendo ad una domanda della difesa nel processo che vede l'ex agente fotografico imputato per circa 2,6 milioni di euro trovati in un controsoffitto. «Non rinnego il mio affetto per lui, ma sono delusa», ha dichiarato l'ex collaboratrice del re dei paparazzi. Ritenuta la grande accusatrice dell'ex fotografo dei vip, Geraldine Darù ha rivelato di aver rotto i rapporti con lui dopo la perquisizione nella quale furono trovati i contanti nascosti: «Non ero stata pagata per tutto il mio lavoro», ha spiegato l'ex collaboratrice di Fabrizio Corona, che però gli vuole ancora bene, «persino oggi». In passato, invece, Geraldine Darù aveva dichiarato che Fabrizio Corona non è in sé quando si trova davanti ai soldi e che, quindi, va curato, perché ha un problema con il denaro: «Io ricevevo regolarmente il mio compenso mensile, ma le provvigioni invece le rimandava». Geraldine Darù ha raccontato davanti ai giudici di aver custodito per una notte in un albergo di Milano un borsone con mazzette di contanti all'interno, distribuite in pacchi bianchi. Fu poi portato da Francesca Persi, collaboratrice di Fabrizio Corona e imputata con lui, in Austria. Più volte, però, Geraldine Darù ha voluto evidenziare che l'ex fotografo dei vip è una bella persona: «La cattiveria e la delinquenza sono altra cosa. HSoa un carisma strepitoso e si fa amare in un minuto. Lui ama lavorare, io sono una stacanovista perciò nella collaborazione con lui ho unito lavoro e amicizia».

