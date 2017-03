Fedez e Chiara Ferragni si lasciano?/ Colpa di un raviolino e di Giulia Valentina: il dettaglio non sfugge

Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni si lasciano? il rapper pensa ancora a Giulia Valentina. Un dettaglio non sfugge - Si fa sempre più forte il legame tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e la nota fashion blogger hanno sancito il loro amore con un gesto, un "per sempre" tatuato sulla pelle. Qualche settimana fa a Parigi la coppia ha infatti deciso di tatuarsi un raviolo sorridente sulla mano, ricordando il dolce appellativo che i due usano nell'intimità. Peccato che qualcuno abbia notato che "raviolino" non sia un nomignolo proprio nuovissimo per Fedez. Il portale 361magazine ci fa infatti notare che anche il rapper amava chiamare con questo dolce appellativo anche un'altra nota fidanzata: la bella Giulia Valentina! "Grazie a tutti per gli auguri! Vi voglio tanto di quel bene che non ne avete idea. Ne approfitto per fare gli auguri al mio raviolo amoroso Giulia, nati nello stesso giorno!" è questo il messaggio 'incriminato' scritto da Fedez qualche tempo fa, che conferma come il rapper usasse lo stesso nomignolo che oggi usa per Chiara Ferragni. Un nuovo tassello che si aggiunge ai piccoli sospetti nati qualche tempo fa quando la Ferragni aveva mostrato su Instagram il bellissimo anello regalatole da Fedez, che molti avevano commentato essere uguale a quello regalato dal rapper a Giulia Valentina. E se a questo si aggiungono gli scatti fatti con la fashion blogger per Vanity Fair, molto simili a quelli fatti da Fedez con Giulia, il quadro è completo (o quasi)...

