GIULIO BASE/ Il leader nell’anonimato? (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 marzo)

Giulio Base

GIULIO BASE, È LEADER NELL’ANONIMATO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Giulio Base naufrago a L'Isola dei Famosi 2017, il regista torinese vero stratega del reality show. La resa dei conti è in programma proprio stasera, 21 marzo, su Canale 5 con una nuova puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi: Base contro tutti va avanti a testa alta nella gara ed è un candidato alla finale dell'edizione 2017. Ottima la sua strategia di parlare poco ma ottenere esattamente ciò che vuole, anche se nell’ultimo periodo - come era, d’altronde, inevitabile - gli ha portato anche qualche nemico. Il re e la regina: è questo il nomignolo che Raz Degan ha affidato proprio a Base e a Samantha De Grenet, tacciati di aver portato avanti strategie precise manipolando anche gli altri naufraghi. È indubbio, dunque, che insieme a Raz e a Samantha, Giulio è uno dei protagonisti indiscussi di quest'edizione dell'Isola dei Famosi: finora è apparso appunto un po’ in sordina, una precisa strategia di condotta che gli ha permesso di familiarizzare con tutti i naufraghi, conquistarsi le simpatie del pubblico da casa e riuscire, senza farlo minimamente capire, ad affermarsi come leader, pur nell'anonimato. Ora che siamo in dirittura d'arrivo e la gara volge al termine, Base alza l'asticella e rivela il suo piano di vittoria finale, facendo ovviamente delle vittime. Nel corso degli ultimi sette giorni, per esempio, Simone Susinna si è confrontato con lui in merito alla sua nomination, che ha visto al centro proprio il suo nome: “Se tu non avessi pensato al gioco, saresti venuto da me prima e mi avresti detto che mi nominavi da giocatore perché già avevo vinto una nomination e poi un’altra, non avresti parlato di nominare Raz Degan, almeno lui le cose te le dice in faccia. A quel punto accetto di più lui che una cosa che mi hai fatto tu”, è stato il duro sfogo del modello nei confronti di Base, come si legge sul sito dell’Isola. Il regista è destinato alla bufera più nera oggi in prime time?

GIULIO BASE, TANTE LE DITA PUNTATE CONTRO IL REGISTA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Nell'ultima puntata andata in onda lo scorso martedì Giulio Base è stato accusato da Samantha di averla manipolata: ormai la tattica del regista romano è emersa del tutto, gli altri naufraghi hanno capito che Base sta giocando a seminare zizzania tra i concorrenti per spuntarla alla lunga. Giulio non ha esitato a sfidare Raz Degan, considerato leader dell'Isola quanto a carattere e istinto di sopravvivenza, per riuscire a strappargli la leadership del gruppo dei naufraghi. Ancora, sempre nell'ultima puntata, Base si è scontrato anche con Simone, in nomination questa settimana: il possibile nominato si è scagliato contro il regista accusandolo di aver fatto il doppio gioco per affermarsi come leader. Giulio ha infatti nominato a sorpresa Simone, anche se i due sembravano davvero essere molto legati. Pure Malena e Nancy Coppola si sono ribellate al suo carattere, puntando il dito contro la sua capacità di manipolare i concorrenti e indurli a fare precisamente ciò che lui voglia che facciano. Insomma, un po' tutti i vip sull'Isola credono ormai che Base stia giocando di fino, sulla psicologia dei compagni di avventura, per ottenere in silenzio e sottobanco la certezza di arrivare in finale. Perfino Rocco Siffredi, ospite a sorpresa della scorsa puntata, ha parlato di Giulio come abile stratega e giocatore di fino che sicuramente arriverà alla finale dell'edizione di quest'anno dell'Isola dei Famosi. Staremo a vedere se le profezie dell’attore a luci rosse si avvereranno.

© Riproduzione Riservata.