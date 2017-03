Giusy Ferreri (LaPresse)

GIUSY FERRERI, IN DUETTO CON GIGI D'ALESSIO SULLE NOTE DI GIROTONDO (MADE IN SUD, 21 MARZO 2017) - Al via un nuovo appuntamento con Made in Sud ed i suoi ospiti, fra cui oggi, martedì 21 marzo 2017, vedremo Giusy Ferreri. La cantante sarà infatti presente sul palco dello spettacolo di cabaret di Rai 2 ed interverrà in uno degli sketch del gruppo di comici. Per ora non trapela nulla su quale sarà la sua performance, se non che farà un duetto con Gigi D'Alessio. Ad anticiparlo Tv, Sorrisi e Canzoni, che ha citato anche il maestro Gianni Allevi: sarà infatti lui a guidare i due artisti nella loro esibizione, che comporterà anche la presentazione dell'album Girotondo per quanto riguarda la Ferreri. Prima di scoprire quale sarà lo spettacolo che ci regalerà questa sera, scopriamo qualcosa di più del suo ultimo album.



GIUSY FERRERI, IN DUETTO CON GIGI D'ALESSIO SULLE NOTE DI GIROTONDO (MADE IN SUD, 21 MARZO 2017) - La partecipazione di Giusy Ferreri a Made in Sud è diretta anche a promuovere il suo ultimo lavoro, Girotondo. Un titolo che richiama volutamente all'infanzia ed alla maternità e che la cantante ha voluto dedicare al suo primo figlio. La rivelazione è arrivata da Giusy Ferreri stessa, subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Per gli ammiratori, l'artista ha voluto inoltre ritornare alle sue origini musicali con questo suo nuovo progetto, in perfetta sintonia con il richiamo al grembo materno del titolo e del cuore del messaggio voluto dalla Ferreri. L'ultimo singolo di Giusy Ferreri, pubblicato qualche giorno fa, si intitola Partiti Adesso e prevede una collaborazione per il testo fra Tommas Paradiso, Vanni Casagrande e Dario Faini. "Un brano giovane, fresco attuale", ha sottolineato Giusy Ferreri e Coming Soon, una sorta di lungo viaggio diretti chissà dove, ma con la consapevolezza che qualcosa cambierà, strada facendo. In generale, l'intero album si potrebbe invece dividere in due sezioni, dove una prima vede la cantante impegnata con giovani autori sulla scia di Roma-Bangkok, la canzone che ha cantato in duetto con Baby K. "Qui ho abbandonato l'orgoglio di voler scrivere anche io l'album", rivela, "sperimentando comunque un linguaggio nuovo per me".

