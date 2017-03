HELL’S KITCHEN USA 15/ Anticipazioni puntata 21 marzo 2017: ospite l’attore Bill Engvall, chi sarà eliminato?

Gordon Ramsay

HELL’S KITCHEN USA 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 MARZO 2017: EPISODIO 11 E 12 - Continuano le sfide di cucina sul piccolo schermo di Sky Uno: stasera, martedì 21 marzo 2017, Gordon Ramsay riaprirà le cucine infernali della 15esima edizione di Hell’s Kitchen USA, con gli episodi numero 11 e 12. Si partirà con una Team Challenge per tutti i concorrenti in gara: sarà una sorta di sfida a staffetta, ogni membro della brigata avrà un tempo determinato, e poi dovrà lasciare i fornelli al compagno successivo. I vincitori, naturalmente, avranno una gradita ricompensa (anche se qualcuno deciderà di non prendervi parte), mentre il team perdente dovrà rimanere a pulire e iniziare a preparare gli ingredienti. Il primo servizio della serata a seguire sarà un vero successo: lascerà chef Ramsay davvero a bocca aperta. Prima di iniziare, la guida di Hell’s Kitchen presenterà il super ospite dell’appuntamento, l’attore Bill Engvall: al termine, invece, Ramsay sceglierà il primo eliminato dei nuovi episodi. Le sfide riprenderanno con la consueta prova da bendati: chi sarà in grado di riconoscere il maggior numero di ingredienti, la brigata rossa o la brigata blu?

