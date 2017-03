I CENTO PASSI/ Su Rai Movie il film diretto da Marco Tullio Giordana

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

I CENTO PASSI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 MARZO 2017: IL CAST - I cento passi è un film biografico del 2000 diretto da Marco Tullio Giordana (La meglio gioventù, Romanzo di una strage, Quando sei nato non puoi più nasconderti) ed interpretato da Luigi Lo Cascio (La meglio gioventù, Il capitale umano, Il nome del figlio), Luigi Maria Burruano (Qualunquemente, Baaria, La città ideale) e Tony Sperandeo (Mery per sempre, La scorta, L'uomo delle stelle). I cento passi andrà in onda su Rai Movie nella prima serata di martedì 21 marzo, alle ore 21.20: andiamo a vedere la trama della pellicola nel dettaglio.

I CENTO PASSI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 MARZO 2017: LA TRAMA - Peppino Impastato (Luigi Lo Cascio) vive a soli 100 passi dalla casa del boss mafioso Gaetano Badalamenti (Tony Sperandeo), in un ambiente in cui la mafia permea tutti gli aspetti della vita. Il padre Luigi (Luigi Maria Burruano), un po' per inerzia e per abitudine, un po' per proteggere la propria famiglia, non ha mai trovato il coraggio di sfidare il potere occulto che governa la sua vita, ma Peppino è pronto a fare il grande passo contro i soprusi a cui tutti sono silenziosamente sottoposti, denunciando pubblicamente proprio il suo vicino di casa, Don Tano. Nella vita di Peppino si avvicendano molti momenti che hanno portato a quell'episodio, e hanno maturato nel giovane una sempre più sentita coscienza civica e un forte disprezzo per la mafia. Da bambino Peppino ha assistito all'omicidio dello zio, un capomafia eliminato con un'autobomba, ed è cresciuto sotto la direzione di Stefano Venuti, un pittore comunista ed anti mafioso. Peppino aprirà anche un'emittente radiofonica, Radio Aut, pr attaccare e prendere in giro la mafia. Purtroppo Cosa Nostra non si limiterà a stare a guardare, e ben presto prenderà provvedimenti per rendere inoffensivo quel ragazzo troppo invadente.

