IL CAVALIERE OSCURO/ Su Italia 1 il film con il compianto Heath Ledger nei panni di Joker

Il cavaliere oscuro

IL CAVALIERE OSCURO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI 21 MARZO 2017: IL CAST - Nella programmazione televisiva di oggi, martedì 21 marzo, viene mandato in onda Il cavaliere oscuro, su Italia 1 a partire dalle ore 21,10, il film di genere azione – thriller (titolo originale The Dark Knight) è una pellicola statunitense del 2008 per la regia di Christopher Nolan, presenti nel cast, Christian Bale, nei panni dell’uomo pipistrello, Batman, Aaron Eckhart, in quelli del procuratore Havery Dent e Gary Oldman, il commissario Jim Gordon. Con loro il compianto Heath Ledger, nei panni del diabolico e acerrimo nemico di Batman, il cattivissimo Joker. Completano il cast Michael Caine e Gary Oldman. Il soggetto tratto dai personaggi ideati da Bob Kane e Bill Finger mentre la sceneggiatura è stata adatta dallo stesso regista con il supporto di Jonathan Nolan.

IL CAVALIERE OSCURO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI 21 MARZO 2017: LA TRAMA - Gotham City con l’arrivo di Batman alias Bruce Wayne sembra essere diventato un posto più sicuro con i vari criminali che prima dettavano legge, ormai intimoriti dalla forza dell’uomo mascherato. Il suo aiuto è stato importantissimo per riportare la legalità nella città e grazie ad esso ora il commissario Gordon ed il nuovo procuratore distrettuale Harvey Dent possono far rispettare la legge senza temere. Dent è stato nominato da pochi mesi a questo nuovo ruolo ma immediatamente si è messo in luce per essere uomo dello stato integerrimo. Il suo fascino ha colpito anche l’amica d’infanzia di Bruce, Rachel che è diventata la propria compagna nella vita oltre che sua più stretta collaboratrice. Tuttavia le strade della città torneranno ad essere poco sicure per l’arrivo di uno strano criminale chiamato Joker che inizia a farsi conoscere per le sue pazze trovate, un look assolutamente sui generis e rapine in banca dove mette in atta una efferata violenza. Joker molto presto si palesa davanti a tutti i boss mafiosi presenti nella città facendo presente loro come sia arrivato il momento di unire le forze per uccidere Batman che è il più grande pericolo. Dopo alcuni discussioni tutto convengono nel seguire il piano del clown criminale che consiste in un avviso pubblico nel far in modo che Batman si riveli altrimenti per ogni giorno di ritardo sarà ucciso un cittadino. Joker dimostra di non scherzare ed infatti incomincia ad uccidere tanta povera gente fino a che Bruce è sul punto di cedere e dire la sua vera identità. Tuttavia decide di immolarsi per la causa proprio Harvey Dent che a questo punto viene attaccato da Joker. Questo permette a Batman di affrontare il criminale, di catturarlo e quindi portarlo in prigione. Tuttavia non è risolta la questione in quanto i boss rapiscono Dent e Rachel. Batman prova a salvarli entrambi e per un ennesimo scherzo di Joker riesce soltanto a salvare Dent il quale riporta pesanti ustioni che dividono a metà la sua faccia. Nel frattempo Joker è scappato di prigione e poco dopo insinua nella mente di Dent la certezza di essere stato vittima di Batman e della giustizia diventando così a sua volta un pericoloso criminale noto con il nome di Due facce.

