IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole 22 marzo: Lucia pronta a tutto per conquistare Hernando

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 22 MARZO: IL RITUALE DI LUCIA - Continuano ad arrivare interessanti anticipazioni in merito alle puntate spagnole de Il Segreto nelle quali domani l'obiettivo di Lucia sarà svelato: l'amica cubana di Camila sarà pronta a tutto per conquistare Hernando, usando mezzi leciti e illeciti. Per ottenere ciò che andrà cercando, questo nuovo misterioso personaggio si preparerà persino a compiere un rituale poco chiaro per conquistare l'uomo sul quale ha messo gli occhi. Interrogata da Beatriz che le chiederà chiarimenti su questa stranezza, Lucia le spiegherà di avere creato un altare nel quale pregare gli dei pagani di Cuba. A questa conversazione si unirà molto presto anche Camila che racconterà alla figliastra alcuni interessati particolari sulle tradizioni di Cuba e sulle divinità un tempo adorate sull'isola. Nessuno sospetterà però i veri motivi di questa preghiera...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 22 MARZO: ADELA PROVA PIETA' PER FRANCISCA? - Dopo l'esplosione che potrebbe avere causato la morte di Raimundo, Donna Francisca sarà costretta a subire la rabbia di Emilia. Negli episodi spagnoli de Il Segreto, la moglie di Alfonso sarà convinta che la Montenegro ne abbia combinata un'altra delle sue e per questo la allontanerà dal luogo dell'attentato. Con la coda tra le gambe la ricca signora dovrà fare i conti con la sua solitudine, trovando ben poche persone al suo fianco, pronte a tirarla su di morale. Vi sorprenderà sapere che tra di esse ci sarà Adela, la maestra della quale si è innamorato Carmelo. La nuova arrivata si recherà in varie circostanze alla villa per accertarsi delle condizioni di Francisca, rendendosi disponibile ad aiutarla qualora ne avesse bisogno. Il fatto sorprenderà proprio la Montenegro, che non potrà fare a meno di chiedersi cosa ci sia sotto una simile gentilezza. Adela sarà sincera con lei o penserà ai soldi della matrona per risollevare le sorti della sua scuola?

© Riproduzione Riservata.