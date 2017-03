IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: l'epidemia di morbillo devasterà Puente Viejo?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CRISTOBAL NON VUOLE UCCIDERE FRANCISCA - Le intenzioni di Cristobal Garrigues si faranno sempre più chiare nelle puntate de Il Segreto in onda in Spagna. In esse Carmelo sarà agitatissimo a causa dell'attentato che potrebbe costare la vita a Raimundo. Non si potrà dire la stessa cosa da parte di Cristabal di fronte all'eventualità di essersi liberato del padre di Emilia una volta per tutte. Eppure ci sarà qualcosa che non convincerà affatto il braccio destro di Severo: per quale motivo Garriguez non ha ucciso anche Francisca? Avrebbe potuto fare maggiore attenzione durante l'esplosione della bomba? Di fronte a queste domande il figlio illegittimo di Salvador Castro cercherà di chiarire la situazione: non aveva nessuna intenzione di uccidere anche la Montenegro perché solo da viva lui potrà entrare in possesso di tutte le sue ricchezze. Raimundo avrebbe potuto rappresentare un ostacolo a questo piano, e ora anche lui è stato eliminato. Ma Cristobal canterà vittoria troppo presto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 21 MARZO: IL MORBILLO ARRIVA A PUENTE VIEJO? - Una nuova pericolosa epidemia farà capolino nella puntata de Il Segreto che andrà in onda su Canale 5 domani a partire dalle ore 16:30. Sarà Donna Francisca a fare ritorno a Puente Viejo da La Puebla, recandosi al dispensario di Lucas per informarlo di una terribile novità: il morbillo ha già colpito il paese vicino e molto presto potrebbe allargarsi a macchia d'olio creando morti e sofferenze. Sarà dunque necessario tenere gli occhi aperti e intervenire prima che sia troppo tardi. L'arrivo della Montenegro nell'ambulatorio dell'odiato dottore avrà luogo nel momento meno opportuno: Sol si troverà, infatti, in compagnia del marito e discuterà insieme a lui della creazione della Fondazione intitolata alla madre Isabel. Quali saranno le conseguenze di questa scoperta? E sempre parlando di importanti scoperte, Camila proseguirà le sue indagini relative a Hernando. Approfittado dell'assenza da casa, proverà infatti ad aprire la cassaforte del marito, aiutata da Elias. Quali documenti troverà al suo interno?

