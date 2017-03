ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ottava puntata: diretta, eliminati e nomination (oggi, 21 marzo 2017)

Isola dei Famosi

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 OTTAVA PUNTATA: DIRETTA, SIMONE SUSINNA, RAZ DEGAN E EVA GRIMALDI A RISCHIO (OGGI, 21 MARZO) - È di nuovo tempo di eliminazioni a L'Isola dei Famosi 2017: stasera, martedì 21 marzo 2017, il piccolo schermo di Canale 5 ha in programma l'ottava puntata del reality in scena in Honduras. Sono tre i nomi dei naufraghi che rischiano di dover dire addio alle spiagge di Cayos Cochinos: Raz Degan, Simone Susinna e dell'attrice Eva Grimaldi, per la prima volta tra i nominati dopo il voto dell'amica Samantha De Grenet. Non è affatto facile fare un pronostico: Raz Degan sembra ancora più intoccabile, specie dopo l'ultima diretta di settimana scorsa e gli ultimi giorni passati in compagnia degli altri concorrenti. Il pubblico lo ama alla follia e i suoi comportamenti puliti e limpidi verranno molto probabilmente premiati anche questa sera. Il duello, dunque, pare essere tra Simone Susinna, che - lo ricordiamo - ha già superato due televoti contribuendo a mandare a casa Giulia Calcaterra e Moreno (i naufraghi non sanno che sull'Isola primitiva), e Eva Grimaldi, che può contare su un tifo davvero consistente. Ci sono buone possibilità che uno, tra il modello è l'attrice, raggiunga il rapper venendo a sapere della sua prolungata permanenza sull'Isola dopo l'eliminazione. Ma a chi toccherà?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 OTTAVA PUNTATA: RAZ DEGAN SI È RIAVVICINATO AL GRUPPO? - Al centro dell'ottava diretta con L'Isola dei Famosi 2017 ci sarà nuovamente Raz Degan? Il suo comportamento in Honduras è stato spesso oggetto di attacchi e di commenti, da parte degli altri naufraghi e del pubblico a casa, ma - dopo gli ultimi sette giorni sulle spiagge di Cayos Cochinos - sembra che l'israeliano sia riuscito a trovare una sorta di accordo tacito con buona parte degli altri naufraghi. Forse molto dipende dal fatto che alcuni concorrenti sembrano essersi resi conto di chi potrebbe aver tenuto i fili del gioco fino a questo momento: Samantha De Grenet e Giulio Base sono finiti ormai nel mirino. Raz Degan, seppur con i suoi modi difficili e quasi indecifrabili, si è messo in gioco rivelando alcuni contatti preziosi: per esempio, dopo un malore del modello Simone Susinna, ha scelto di dargli uno dei pesci che aveva pescato da mangiare, da solo, senza dividerlo. In modo che potesse rimettersi: niente convenevoli, ma di certo si è trattato di un gesto di riavvicinamento. Raz Degan ha anche svolto la prova ricompensa (perdendo) insieme a Nancy e Malena, ottenendo in cambio parole di riconoscimento da parte della naufraga napoletana. La spaccatura si sta risanando?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 OTTAVA PUNTATA: MORENO DA SOLO IN DIFFICOLTÀ? - Moreno è stato eliminato dal pubblico la settimana scorsa: la redazione de L'Isola dei Famosi 2017 ha concesso però al naufrago di poter rimanere in Honduras - da solo, sull'Isola primitiva - in attesa di un ulteriore verdetto. Fatto che, al momento, gli altri naufraghi ignorano (anche se forse il prossimo eliminato arriverà a scoprirlo presto). Per il rapper non è stata affatto una settimana semplice: è tornato in un luogo inospitale, senza fuoco e senza un riparo, oltre che privo di pentole e coltelli. La situazione è peggiorata ancora quando Moreno ha richiesto l'intervento del medico de L'Isola dei Famosi 2017 a causa di un infortunio alla mano. Mano che gli è stata fasciata, cosa che non lo ha aiuto certo nel procacciarsi del cibo. Negli ultimi giorni ha mangiato delle foglie scottate sul fuoco, ed è probabile che stasera - martedì 21 marzo - durante i collegamenti con Alessia Marcuzzi e con lo studio di Cologno venga ripercorsi gli ostacoli più ardui che si è trovato a gestire nell'ultima settimana. Il rapper accetterà di rimanere ancora? Forse il pensiero di poter avere un compagno lo potrà aiutare a scegliere...

© Riproduzione Riservata.