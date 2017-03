Isola dei Famosi 2017/ Striscia la Notizia: televoto online irregolare?

isola dei famosi striscia la notizia

Isola dei Famosi 2017, nuove segnalazioni da Striscia La Notizia: "Televoto online truccato?" - Striscia La Notizia torna a parlare dell'Isola dei Famosi e solleva un nuovo polverone. Stavolta nell'occhio del ciclone finisce il televoto del noto reality di Canale 5, sul quale sembrano essere piombate numerose segnalazioni da parte dei telespettatori. "Cittadini, clamoroso! Qualcuno solleva dubbi sui sistemi di voto online dell'Isola dei Famosi. Questa sera tutti i dettagli a Striscia La Notizia!": questo l'annuncio del promo di Striscia La Notizia che anticipa quello che vedremo nella puntata di questa sera. Un nuovo problema per lo show condotto da Alessia Marcuzzi che arriva poche settimane dopo la segnalazione sulle dichiarazioni fatte in un fuori onda da Eva Grimaldi. Proprio Striscia La Notizia aveva sottolineato come l'attice (che questa sera potrebbe abbandonare l'Isola) aveva con una frase sospetta fatto supporre che la sua uscita potesse avvenire il 28, che guarda caso è giorno di diretta. La situazione si fa ora ancora più critica per l'Isola dei Famosi, ma per conoscere tutti i dettagli della nuova segnalazione non ci resta che attendere la puntata di questa sera.

