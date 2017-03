Isola dei famosi 2017 / Replica video e diretta streaming: chi sarà eliminato? Come vedere la puntata di oggi

Isola dei famosi 2017, in onda su Canale 5

ISOLA DEI FAMOSI 2017 ED. 12, REPLICA VIDEO MEDIASET E DIRETTA STREAMING PUNTATA 21 MARZO 2017 - Va in onda stasera una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2017: come vederla in diretta? Chi sarà eliminato? In nomination Raz Degan, Eva Grimaldi e Simone Susinna: uno di loro dovrà abbandonare l'Isola. Ma l'eliminato potrebbe avere una nuova chance su quella dei Primitivi, dove Moreno è in attesa di conoscere il suo sfidante al televoto. Appare quasi scontato l'esito del televoto per Raz Degan: la sua permanenza sull'Isola non sembra affatto in discussione, quindi più che una sfida a tre potremmo parlare di un ballottaggio tra Eva Grimaldi e Simone Susinna. Quali saranno le prossime nomination? L'esito del televoto potrebbe essere decisivo in tal senso: Eva, infatti, potrebbe "vendicarsi" e nominare Samantha De Grenet dopo il "tradimento" della scorsa settimana. A rischio nomination anche Giulio Base, contro cui si sono schiare Nancy e Malena. Per seguire l'Isola dei Famosi 2017 non dovete fare altro che sintonizzarvi su Canale 5, ma potete seguire il reality show anche in diretta streaming: basta collegarsi al sito di Mediaset ed effettuare il login qui. Al termine della puntata, invece, sul sito ufficiale del programma verranno riproposti i momenti salienti della diretta, quindi il video della replica.

ISOLA DEI FAMOSI 2017 ED. 12, CHI SARÀ IL NUOVO LEADER? - Nell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2017 che andrà in onda oggi ci sarà anche tempo per nuove prove ricompensa e per conoscere il Leader di questa settimana. Considerando la defezione di Samantha De Grenet, che non è stata bene, e che Raz Degan, Eva Grimaldi e Simone Susinna sono nominati, in lizza saranno Malena, Nancy e Giulio Base. Sfida a tre, dunque, per la nomina a Leader della settimana. Si tratta di un momento della puntata molto importante, perché la nomina del Leader può cambiare gli equilibri e le dinamiche sull'Isola. Nancy e Malena, ad esempio, sono decise a far fuori Giulio, che però potrebbe mischiare le carte in tavola diventando lui Leader. La puntata di oggi dell'Isola dei Famosi 2017, però, potrebbe regalare nuove sorprese: assisteremo ad esempio ad una doppia eliminazione? Restate sintonizzati anche sulle pagine social del reality show (Facebook e Instagram) e commentate gli sviluppi della puntata su Twitter usando l'hashtag #Isola.

