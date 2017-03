KOLLEGHA/ Video, il rapper mette ko un fan che gli ha toccato gli occhiali da sole in concerto

Immagini di repertorio (Lapresse)

KOLLEGAH: IL RAPPER TEDESCO PRENDE A CALCI UN FAN CHE GLI HA TOCCATO GLI OCCHIALI DA SOLE (OGGI 21 MARZO 2017) - Una vera e propria rissa quella scoppiata tra Kollegah, il noto rapper tedesco ed un suo fan. Il gangster aveva invitato sul palco due ragazzi per una battaglia di freestyle, ma quando uno di questi gli ha toccato gli occhiali da sole è successo qualcosa di incredibile, con il rapper che gli ha tirato subito un calcio sui genitali ed un pugno in faccia. Il fan è stato raggiunto subito dagli uomini della sicurezza e buttato a terra in modo da non poter toccare Kollegah, intanto il rapper veniva incitato a picchiare il fan dalla gente che assisteva allo spettacolo e alla fine ha detto: "Va bene, non toccare il cappello e gli occhiali altrui. Non è necessario". Il vero nome di Kollegah è Felix Antoine Blume, ed è attualmente il rapper più famoso della Germania. Questo incidente sul palco è avvenuto sabato sera nel primo concerto dell’Imperator Tour. La polizia sta procedendo le indagini contro il rapper visto che è stato accusato dal fan di aggressione mentre il suo manager allontana ogni tipo di intervista o commenti sull'accaduto.

