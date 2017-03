L’UOMO DAI 7 CAPESTRI/ Su Iris il film con Paul Newman

Il film è in onda su Iris in prima serata

L’UOMO DAI SETTE CAPESTRI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 21 MARZO 2017: IL CAST - L'uomo dai sette capestri è un bel film prodotto nel 1972 dall'americana First Artists, una piccola compagnia cinematografica che ebbe alterne fortune durante i primi anni 70. La pellicola è da ascrivere a un genere western con connotazioni ironiche, essa vede un cast di ottimo livello, tra il quale spiccano il mitico Paul Newman, Jacqueline Bisset e la bellissima Ava Gardner. La regia del film è stata affidata a un maestro del genere, John Huston, la sceneggiatura è stata invece curata da John Milius. Il film, in virtù anche dell'anzianità di produzione è stato programmato diverse volte sui piccoli schermi televisivi, ha però sempre riscosso un ottimo successo di audience, soprattutto tra gli amanti di Paul Newman e tra i cultori del genere: verrà trasmesso oggi, martedì 21 marzo 2017, su Iris in prima serata.

L’UOMO DAI SETTE CAPESTRI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 21 MARZO 2017: LA TRAMA - Il protagonista, Roy Bean, è il proprietario di un bar a ovest del grande fiume Pecos: nel passato era stato un fuorilegge, che era venuto in possesso del locale dopo aver ucciso i legittimi proprietari. Alla base dell'uccisione vi era uno spirito di vendetta, stante il fatto che da quest'ultimi egli era stato ingannato, picchiato e derubato. Dopo l'uccisione, Bean si convince di avere dei poteri sopranaturali, cosa che lo porta ad amministrare la legge nella zona, ed ad assumere indebitamente l'appellativo di giudice. In poco tempo in quel luogo nasce una piccola cittadina, con un vero sindaco e con la legge amministrata in modo più o meno equa, Bean raggiunge il suo equilibrio e nonostante i tanti problemi riesce a garantire una tranquillità che si consolida con l'andar del tempo. Improvvisamente, però, tale tranquillità viene interrotta dalla morte durante il parto della moglie del Sindaco, Maria Elena, l'increscioso fatto spezza gli equilibri e di fatto costringe il primo cittadino a cacciare Bean. Egli ritorna dopo una ventina d'anni allo scopo di vendicarsi del giudice che lo aveva allontanato: il sindaco, nel frattempo, è diventato un incallito criminale, e governa la cittadina ingrandita con il terrore delle armi. Nello scontro a fuoco che ne segue entrambi perdono la vita, Bean verrà però ricordato inseguito da una sua ammiratrice che gli dedica un museo nella zona dove era vissuto, museo che nella realtà fu costruito veramente e che ancora sopravvive.

