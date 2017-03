LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO/ Su Cielo il film diretto da Daniel Alfredson

Il film è in onda su Cielo in prima serata

LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 21 MARZO 2017: IL CAST E LA TRAMA - La prima serata di martedì 21 marzo si tinge di giallo sulle frequenze di Cielo. Il canale digitale-terrestre della piattaforma Sky manderà infatti in onda la pellicola La ragazza che giocava col fuoco, datato 2009 e tratto dall'omonimo libro scritto dallo svedese Stieg Larsson. La bella Lisbeth Salander, dopo aver trascorso un periodo di circa un anno ai Caraibi, decide di far ritorno in Svezia, dove sorgeranno problemi col suo avvocato Niels Bijurman. Egli è stato brutalmente maltrattato da Lisbeth ed è desideroso di togliersela di torno, non esitando a rivolgersi al crimine organizzato. Bijurman non riuscirà però nel suo intento, dato che verrà freddato spietatamente da alcuni colpi di revolver, sul quale vengono ritrovare proprio le tracce di Lisbeth. Questo costringerà la protagonista ad un periodo prolungato di latitanza, nel quale entrerà in contatto col maligno e misterioso Zala.

LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 21 MARZO 2017: LA SAGA MILLENIALS - La pellicola, prodotta tra Danimarca e Svezia, è uscita nelle sale cinematografiche svedesi il 18 settembre del 2009, mentre in Italia il film è arrivato una settimana più tardi. La Ragazza che giocava col fuoco è il secondo capitolo dei tre che compongono la saga Millenials scritta da Stieg Larsson e diventata famosa a livello globale anche a causa della prematura scomparsa dell'autore. Prima di questo film, all'inizio dello stesso anno era uscito al cinema Uomini che odiano le donne, altro successo sia letterario che cinematografico, mentre ad un anno di distanza la trilogia sul grande schermo viene completata con La regina dei castelli di carta. Tutte e tre le opere hanno al centro della loro storia una protagonista donna, particolare che Larsson ha spesso voluto sottolineare ogni volta che è stato chiamato a parlare delle sue produzioni.

© Riproduzione Riservata.