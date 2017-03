Le donne dell'est a Parliamone Sabato/ Nina Moric ironizza, "perché alle donne piace l'uomo africano?"

Nina Moric (Facebook)

LE DONNE DELL'EST APARLIAMONE IL SABATO, NINA MORIC IRONIZZA: "SABATO IL PERCHE' SCEGLIERE UN UOMO AFRICANO (OGGI, 21 MARZO 2017) - Continua l'ondata di polemica nei confronti della Rai, per lo scandalo sollevato in seguito ad una puntata di Parliamone Sabato. La decisioni dei vertici della televisione di Stato di chiudere il programma condotto da Paola Perego, sembra che non abbia avuto lo sperato effetto calmante. I telespettatori, dopo aver infuocato Twitter, stanno prendendo di mira in queste ore i profili social delle persone coinvolte, a partire dal profilo ufficiale Facebook della Rai, fino a quello della Perego, senza dimenticare haters e supporters. Fra i contestatori, seppur ironici, anche Nina Moric che si è sentita giustamente chiamata in causa. Nel suo perfetto stile velato e ridanciano, la modella ha voluto commentare quanto è successo, semplicemente ipotizzando una futura puntata di Parliamone Sabato concentrata sul perché le donne preferirebbero gli uomini africani. I commenti e i like in questi casi si sprecano, mentre continuano a borbottare anche persone della fazione opposta. Alcuni, infatti, pensano che le polemiche provengano solo da cittadini eccessivamente bigotti, che alla fine contesterebbero una verità oggettiva. Clicca qui per vedere il post di Nina Moric. Si schiera fra le fila dei sostenitori di Paola Perego anche il Consigliere Fabio Altisonante, che ha invece puntato il dito contro i dirigenti Rai. In questo caso, a suo dire, si starebbe solo cercando di eliminare il capro espiatori senza prendersi le responsabilità che un ruolo simile richiede. Clicca qui per vedere il post di Fabio Altitonante.

