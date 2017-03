Luca Argentero/ Otto chili in meno e addominali scolpiti da… Claudio Amendola

Luca Argentero e claudio amendola

Luca Argentero, otto chili in meno e addominali di ferro per l'attore: tutto grazie al nuovo film di Claudio Amendola - Il fascino non gli mancava di certo ma adesso tutte le sue fan rimarranno davvero estasiate: Luca Argentero acquisisce quel quid in più grazie al nuovo film "Il permesso - 48 ore fuori". Otto chili persi e addominali di ferro per l'attore che per interpretare Donato nel nuovo film di Amendola ha dovuto lavorare sodo sul suo aspetto fisico. "Forse non lo sa neppure Claudio, appena prima che mi facesse questa proposta, avevo perso un provino per un film a cui tenevo tantissimo in cui c'era la possibilità di fare una trasformazione - esordisce l'attore 38enne intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo fa - cosa che non è tanto consueta nel nostro cinema. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la proposta di Claudio con in più la possibilità di trasformarsi un po'. E'stato il massimo essere pagato per allenarmi". Luca Argentero, nelle prime immagini del film che presto vedremo al cinema, mostra infatti un fisico scolpito e gli addominali sono sicuramente il punto forte della rinnovata fisicità dell'attore. Argentero spiega infatti da cosa è stata dovuta la necessità di perdere otto chili e scolpire proprio questa parte del corpo: "Si suppone che Donato abbia un passato da pugile, quindi serviva una condizione fisica che rappresentasse una persona che ha fatto pugilato abitualmente" conclude.

© Riproduzione Riservata.