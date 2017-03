MADE IN SUD/ Anticipazioni e comici, seconda puntata: Giusy Ferreri e Giovanni Allevi ospiti (oggi, 21 marzo)

Gigi D'Alessio

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 21 MARZO 2017: I COMICI - Si torna a ridere sul piccolo schermo di Rai 2, con la messa in onda della seconda puntata di Made in Sud, lo show comico in diretta dal palco dell’Auditorium Rai di Napoli. Gigi D’Alessio sarà nuovamente al timone di questo secondo appuntamento stagionale, al fianco delle immancabili Fatima Trotta e Elisabetta Greograci: il cantante partenopeo, nell’inedito ruolo di presentatore, annuncerà sul palco tutti i volti pronti a divertire con i loro sketch, da I ditelo voi, a Paolo Caiazzo e gli Arteteca, senza dimenticare Ciro Giustiniani con il suo mitico Boss delle Cerimonie, ma anche Marco Bazzoni, Antonio D’Ausilio e moltissimi altri. Il clima di festa e l’allegria, come sempre, la faranno da padrone: chi altri si aggiungerà oltre ai nomi già elencati?

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 21 MARZO 2017: GLI ASCOLTI - Partenza tiepida per la nuova edizione di Made in Sud, che ha debuttato sul piccolo schermo della seconda rete nazionale sette giorni fa. L’anno scorso la trasmissione comica aveva segnato un numero piuttosto soddisfacente, toccando il 9.82% di share con 2 milioni e 139mila spettatori al seguito, ma settimana scorsa lo share raggiunto è stato solo del 7%. Il pubblico al seguito ha sfondato per pochissimo la soglia del milione e mezzo, e dunque il margine di miglioramento è evidente. La sfida, però, è ardua anche stasera, dal momento che Rai 1 schiera l’ultima e attesissima puntata di Un passo dal cielo 4 e Canale 5 l’ottava diretta dall’Honduras insieme ai naufraghi de L’Isola dei Famosi. Ce la farà Made in Sud a rimanere a galla?

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 21 MARZO 2017: GLI OSPITI - Si è partiti con il botto a Made in Sud, grazie alla straordinaria presenza di Ermal Meta, ma stasera - martedì 21 marzo 2017 - si raddoppia in occasione della seconda puntata. Il primo ospite annunciato, infatti, è il grande maestro Giovanni Allevi, pianista e compositore di Ascoli Piceno che si cimenterà in un duetto insieme a D’Alessio. A seguire, sulle scene farà capolino anche Giusy Ferreri - recentissima anche la sua partecipazione a Standing Ovation da Antonella Clerici - pronta a presentare al pubblico il suo nuovo album, “Girotondo”, disponibile in tutti i negozi e gli store dallo scorso 3 marzo. “Girotondo” è stato anticipato dal singolo “Fa talmente male”, con il quale la cantante ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, venendo però eliminata prima della serata finale.

