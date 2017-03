Malena

MALENA MASTROMARINO, LA NAUFRAGA SI SCHIERERÀ? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Malena sarà tra i protagonisti dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2017, in onda stasera martedì 21 marzo su Canale 5: la concorrente sembra, al momento, sospesa in un limbo, anche se qualche segnale è emerso durante questa settimana, in particolare dopo la prova ricompensa. L’attrice a luci rosse, sotto decisione della leader Samantha De Grenet, è stata scelta per comporre una delle squadre insieme all’amica Nancy Coppola e a Raz Degan. Il trio de l’è vista con Simone Susinna, Giulio Base e Eva Grimaldi, avendo la peggio (e non potendo, dunque, godere della ricompensa). La cantante neomelodica, tornando, si è mostrata molto delusa delle scelte della ‘regina’ (questo il nomignolo che Degan ha dato a Samantha) e Malena è rimasta ad ascoltare il suo disappunto. Per il momento, non sembra che la naufraga abbia tanta voglia di schierarsi apertamente con Raz Degan, così come non riesce ad attaccare direttamente Samantha De Grenet e Giulio Base (come Eva, per esempio, ha fatto dopo le nomination). Malena è dunque ad un bivio: la ragazza deve prendere una decisione netta, ne va probabilmente della sua permanenza all'Isola dei Famosi 2017. Se dovesse fallire, molto probabilmente, andrebbe incontro a nomination certa, e tra lei e gli altri naufraghi, ad avere la peggio potrebbe essere davvero lei.

MALENA MASTROMARINO, LA NAUFRAGA SI SCHIERA DALLA PARTE DI MORENO: NON SONO MANCATE LE CRITICHE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - ’Tira fuori la personalità, Malena'. Questa la frase simbolo della diretta della settima puntata dell'Isola dei Famosi 2017, pronunciata da Rocco Siffredi all'indirizzo della sua pornostar, dopo aver visto Malena schierarsi dalla parte di Moreno Donadoni poco prima dell'annuncio di Alessia Marcuzzi sul concorrente eliminato. Un gesto che ha fatto storcere il naso un po' a tutti, poiché durante tutta la settimana Malena aveva criticato Moreno, per poi in diretta stargli accanto. 'Tira fuori la personalità, Malena', questo l'accorato appello di Rocco Siffredi, dopo la sua intensa settimana in Honduras, durante la quale ha cercato di far aprire gli occhi al resto degli altri naufraghi dalle presunte strategie di Samantha De Grenet e Giulio Base, la regina ed il re, come li ha definiti simpaticamente Raz Degan nel corso delle ultime puntate del reality. La popolarità di Malena, dopo essere diventata leader della settimana nel corso della sesta puntata, è in netto calo? Ad oggi appare come l'ultima ruota del carro, alla stregua di un Giulio Base e di un Simone Susinna, con la differenza che Simone è in nomination, lei ancora no, ma perché, evidentemente, Samantha De Grenet la reputa una giocatrice meno forte rispetto ad Eva Grimaldi, lei sì nominata dalla 'regina' dell'isola.

