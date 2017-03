MORENO DONADONI/ Settimana solitaria e difficile (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 marzo)

Moreno Donadoni, Isola dei Famosi 2017

MORENO DONADONI, SETTIMANA SOLITARIA E DURA PER IL RAPPER (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Anche Moreno Donadoni, all’insaputa degli altri naufraghi, sarà al centro dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2017, in programma oggi 21 marzo in prima serata su Canale 5. Dopo l’eliminazione della scorsa settimana, al concorrente è stato proposto di rimanere in gioco, ma da solo, e per giunta sull’Isola primitiva, quella che non presenta alcun tipo di comfort o di aiuto. Il rapper se la vedrà allo spareggio con i prossimi eliminati del reality show, con la speranza appunto di rientrare in gara, ma bisogna sottolineare che l’ultima settimana non è stata affatto semplice per lui. Si è fatto male ad una mano, e se già - essendo solo - non era uno scherzo prepararsi un alloggio, pescare e tenere il fuoco accesso, con le dita fasciate è diventato ancora più complesso. Per Moreno, inoltre, l'avventura sull’Isola dei primitivi potrebbe essere un'arma a doppio taglio, dal momento che chi è al di fuori delle dinamiche del gruppo e potrebbe dunque risultare ‘poco interessante’ agli occhi dei telespettatori. È anche vero però - e questo è il rovescio della medaglia - che ha la possibilità di 'purificarsi' da tutte le scorie negative dell'isola e ripresentarsi al meglio davanti agli occhi del pubblico da casa. Nonostante le difficoltà, Moreno deciderà di continuare la sua avventura in Honduras?

MORENO DONADONI, L’ELIMINAZIONE E LA PROPOSTA DI ALESSIA MARCUZZI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Per Moreno Donadoni, prima dell'esito del televoto della settimana, è arrivata una bellissima sorpresa. Tutti i concorrenti naufraghi dell'isola hanno infatti avuto dalla produzione il regalo di incontrare dei propri parenti o ex fidanzati. Sulla spiaggia dell'isola di Cayo Paloma è infatti sbarcato il padre, con cui il rapper, qualche anno fa, aveva avuto qualche problema. L'emozione del naufrago è stata incredibile, tanto da far scendere qualche lacrima anche ai telespettatori da casa e i protagonisti in studio (tra cui Rocco Siffredi). È poi arrivato il momento di conoscere il nome dell'eliminato dal pubblico da casa. Moreno, Simone e Raz sono stati fatti alzare in piedi da Alessia Marcuzzi per il verdetto. Con il 53% dei voti, Moreno ha dovuto abbandonare il reality, venendo sconfitto sia da Simone Susinna che sopratutto da Raz. Tra i due nessun saluto né stretta di mano, come sottolineato da Samantha De Grenet. Per Moreno però le sorprese non erano ancora finite. Il giovane artista infatti non è stato accompagnato in albergo ma è stato lasciato sulla prima isola in cui aveva vissuto con il resto dei compagni naufraghi, l'isola dei primitivi, una sorta di ultima spiaggia. Alessia Marcuzzi ha chiesto a Moreno se accettasse di restare almeno per una settimana lì da solo, per poi giocarsi l'eventuale spareggio contro il futuro eliminato dall'isola. Il Donadoni non ci ha pensato su due volte per dire che accettava la sfida.

