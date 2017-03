Mr Bean oggi/ Video, dopo la bufala sulla morte in un incidente d’auto ecco il film “solo per cinesi”

Mr Bean

MR BEAN È MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE: L’ENNESIMA BUFALA SU ROWAN ATKINSON, INTANTO SPUNTA IN UN FILM IN CINA… - Mr Bean è morto. Come lui anche Paolo Villaggio, Angela Lansbury (la signora in Giallo) e Pippo Baudo… insomma, l’ennesima bufala, come avrete capito subito (molto attenti, anche se avete letto il titolo….). Il mitico Rowan Atkinson con la sua faccia da schiaffi era dato per l’ennesima volta già nella sala dell’obitorio con tanto di Teddy (l’inseparabile orsacchiotto sotto braccio) e invece no, ennesimo colpo di spugna contro l’ironia non più granché simpatica del web; come riporta un fondo dell’Indipendent di oggi, Mr Bean ha cominciato una nuova avventura smentendo così involontariamente l’ennesimo bufala sulla sua morte, questa volta per incidente stradale. Dalla Cina con furore, il nostro eroe compare nei panni di Bean nel film “Top funny Comedian” che rimarrà per il solo mercato cinese e che lo vede nei normali panni del pasticcione inglese con l’aria stralunata. Film cinese e nulla di inglese: infatti il povero Mr Bean ha dovuto recitare e farsi capire in una lingua totalmente diversa dal resto del cast: loro in mandarino, lui in inglese. Come si sono capiti? Semplice, scusate: la sua inimitabile mimica facciale ha fatto da “interprete” per poter portare a casa la pellaccia e un certo discreto quantitativo di denaro cinese. Altro che morto, questo ci seppellisce tutti….

