NANCY COPPOLA/ La delusione per la scelta di Samantha (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 marzo)

Nancy Coppola

NANCY COPPOLA, LA DELUSIONE PER LA SCELTA DI SAMANTHA DE GRENET (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Nancy Coppola all'Isola dei Famosi 2017: la naufraga non si perde mai d'animo. Il suo carattere vulcanico le ha permesso di arrivare fino a questo punto del reality, senza rischiare mai di uscire dalla gara. Nancy piace al pubblico: da casa gli italiani si stanno affezionando alla cantante neomelodica, anche se in molti la conoscono ancora poco. Oggi, martedì 21 marzo 2017, sarà protagonista dell’ottava diretta in programma con il programma. Su Facebook lo staff dell'artista posta ogni giorno aggiornamenti di Nunzia dall'isola e video nei quali mostrano l'intraprendenza della Coppola, impegnata ad aiutare i compagni di avventura a procurarsi e a cucinare il cibo. Anche nella prova settimanale Nancy si è data anima e corpo: insieme a lei, per decisione di Samantha De Grenet - leader della settimana - c’erano Malena e Raz Degan. Insieme hanno perso e Nancy Coppola non ha nascosto un pizzico di amarezza per le scelte della showgirl. “Abbiamo sempre detto: siamo i quattro che arriveranno in finale, i quattro amici perfetti… bla bla. Io avrei fatto diversamente”, sono state le sue parole a riguarda della composizione dei team scelta dalla De Grenet. “Una poi ci resta male, e quando te ne accorgi?” ha aggiunto ancora la cantante, sfogandosi con Malena, “all’ottava puntata, quando è tutto finito”. Queste sue parole verranno riprese in prime time da Alessia Marcuzzi? Samantha finirà nel mirino un po’ come la scorsa settimana?

NANCY COPPOLA, LE LACRIME PER IL FILMATO CON IL FIGLIO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, trasmessa la scorsa settimana, Nancy Coppola è stata protagonista di uno scontro verbale con l'opinionista Vladimir Luxuria: Vladi ha domandato alla naufraga napoletana come mai non fosse dimagrita dall'inizio del programma e se per caso mangiasse di nascosto quando le telecamere non la inquadrano. Nancy ha replicato di aver perso peso e di non avere cibo sottobanco: la concorrente partenopea si è offesa per la provocazione di Luxuria ma ci ha riso sopra, dicendo che le sue forme generose piacciono al pubblico e soprattutto al marito. Nancy ha poi consolato l'amica Malena, attrice a luci rosse: la giovane attrice hard è scoppiata in lacrime temendo di essere giudicata male dai telespettatori al ritorno in Italia ma Nunzia Coppola l'ha abbracciata e l'ha calmata. La napoletana le ha spiegato che Malena dovrebbe ignorare i commenti e pensare invece solo al suo giudizio personale. La cantante neomelodica di Napoli si è poi commossa quando Alessia Marcuzzi dalla studio le ha mostrato un video del figlio: mamma Nancy è scoppiata in lacrime, emozionata e nostalgica.

NANCY COPPOLA, I PUNTI DI FORZA DELLA NAUFRAGA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Nancy Coppola è una napoletana verace e lo dimostra in tutto: nei gesti, nelle parole, perfino negli sguardi. È proprio il suo carattere tipicamente partenopeo che le ha permesso di conquistare le simpatie del pubblico, nonostante non fosse propriamente famosa e di superare le liti con gli altri naufraghi, arrivando fino a questo punto della gara. La Coppola si trova a suo agio nel reality show, sebbene abbia giustamente nostalgia dei figli e del marito. Ma le emozioni non le impediscono di portare avanti il gioco e di condurre una strategia che al momento la premia: amica di tutti, pochi pettegolezzi, liti ridotte all'osso e un atteggiamento comprensivo che fanno di Nunzia la compagna ideale di avventura sull'Isola dei famosi delle donne così come degli uomini.

