POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso: quali saranno i temi della puntata di oggi, 21 marzo 2017?

POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO: QUALI SARANNO I TEMI DI OGGI, 21 MARZO 2017? - Barbara D’Urso ha salutato il suo pubblico insieme alla grande Claudia Cardinale la scorsa domenica (clicca qui per vedere lo scatto), ma ieri ha dato il via ad una nuova settimana in compagnia di Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano che conduce sulla rete ammiraglia Mediaset, e tornerà in scena puntuale anche più tardi - martedì 21 marzo 2017 - per un nuovo appuntamento con attualità, cronaca e gossip. Ieri, in particolare, la presentatrice si è occupata nuovamente del caso di omicidio che ha visto vittima Antonella Lettieri, uccisa lo scorso 8 marzo 2017. Al centro ci sono state anche le condizioni di salute di Al Bano, il Leone di Cellino San Marco che - proprio come prima del Festival di Sanremo - sta affrontando alcuni problemi al cuore. Tornerà a parlare di queste due vicende nel pomeriggio? O la sua attenzione si rivolgerà altrove? Gli ascolti sono stati davvero buoni anche ieri - nella prima parte la trasmissione ha raggiunto il 18.6% di share con 2 milioni e 89mila spettatori - e l’attesa, dunque, cresce di minuto in minuto. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dopo Il Segreto per scoprire di che cosa si occuperà la presentatrice.

