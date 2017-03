Paola Barale / Ancora in Honduras: ci saranno sorprese per Raz Degan? (Isola dei Famosi, oggi 21 marzo)

Paola Barale e Raz Degan a L'Isola dei Famosi

PAOLA BARALE, ANCORA IN HONDURAS: TORNERÀ AL REALITY SHOW? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Paola Barale è approdata in Honduras e sembra non volersene più andare: la conduttrice è stata contattata dalla redazione de L'Isola dei Famosi 2017 per preparare una sorpresa a Raz Degan, naufrago di questa 12esima edizione, e in effetti il tutto è riuscito molto bene. Una volta aperta la cassa, il bell'israeliano ha trovato dentro la 'sua bionda', l'ha abbracciata e baciata, dando segno di un affetto che difficilmente si esaurirà e che permane tra i due componenti dell'ex coppia. Dopo essersi allontanata dalle telecamere del reality di Canale 5 (Paola non ha trascorso una settimana con i naufraghi, come invece è toccato a Imma Battaglia e Rocco Siffredi), la Barale ha continuato il suo viaggio per le spiagge dell'Honduras (clicca qui per vedere uno degli ultimi video postati su Instagram che mostrano luoghi paradisiaci), e proprio per questo molti telespettatori si stanno chiedendo se - per caso - non tornerà in Palapa a fare visita a tutti i concorrenti de L'Isola, Raz in primis. È in programma un'altra sua ospitata? Il pubblico lo spera, dal momento che la settimana scorsa ha saputo regalare scintille, ma solamente il prime time di oggi saprà regalarci una risposta più certa.

PAOLA BARALE, LA DOLCE DEDICA A RAZ DEGAN SUI SOCIAL (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Paola Barale e Raz Degan sono stati al centro dell'ultimo appuntamento con L'Isola dei Famosi 2017. La conduttrice si è nascosta all'interno di una grande cassa, che - una volta aperta al termine della prova ricompensa - avrebbe svelato la bellissima sorpresa al naufrago. In seguito, la Barale ha passato una notte in compagnia di Raz Degan, e l'ex coppia ha avuto occasione di confrontarsi e di parlare. Per ribadire tutto il suo sostegno all'affascinante israeliano il lizza per il primo posto del podio, proprio ieri Paola Barale è tornata sulla sua pagina Instagram ufficiale postando uno scatto di scena, del momento in cui Raz è corso ad abbracciarla dopo averla vista, e ha aggiunto una dolcissima citazione: "Forse la nostra storia è destinata a durare, perchè non è una storia d'amore... È una storia di pioggia e sole, è una storia di attesa e di passione, amicizia e condivisione, armonia e incomprensioni, silenzi e rumori...non è una storia d'amore. È una storia che parla d'amore o un amore che ha una storia cit. #iostoconraz #imwithraz #isola". Il suo tifo, dunque, è tutto per Raz: arriverà alla vittoria? Clicca qui per vedere il post di Paola Barale direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

