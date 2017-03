Paolo Fox, oroscopo previsioni del 21 marzo 2017 a Lattemiele: Vergine, Cancro, Leone e gli altri segni

Oroscopo Paolo Fox (LaPresse)

OROSCOPO 2017 DI PAOLO FOX: PREVISIONI PER VERGINE, CANCRO, LEONE, BILANCIA E GLI ALTRI SEGNI (21 MARZO) - Il cielo non presenta più le sue stelle al nascere del sole, ma per l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox gli astri sono sempre visibili. Lo dimostra il celebre astrologo dall'alto della sua cometa, lo spazio riservato agli appassionati su Latte e Miele, da cui dispensa previsioni e consigli. Anche per questo martedì, 21 marzo, che promette alcune novità positive per moltissimi segni. Vediamo di seguito il dettaglio delle previsioni di Paolo Fox: ARIETE - Deve fare i conti on una grande esuberanza, che sconfina con l'incoscienza. Molte volte i nati del segno si sono ostinati a fare una cosa al contrario dei consigli degli altri. Questo aspetto si potrebbe pensare nei nuovi legami, ma bisogna stare attenti ad alcuni colpi di scena. Ti senti poco utilizzato sul lavoro. TORO - Il Toro ha bisogno di conferme nella vita, ma è un rischio perché gli altri non danno mai nulla ai nati del segno. Danno per scontato che il Toro si trovi lì. Giovedì giornata di calo, per chi vuole convivere o sposarsi sarà l'occasione giusta per fare molte riflessioni. GEMELLI - I nati Gemelli dovrebbero mettersi in testa che la primavera è la stagione dell'amore. Se invece si guardano gli ultimi mesi vissuti, si noterà relazioni e progetti difficili da portare avanti. Se non ci sono cose belle alla fine perdi la pazienza e la volontà. Chi inizia un nuovo lavoro avrà dei ritardi, anche nel caso di lavoro o progetti del passato. CANCRO - Oggi e doani ci sarà bisogno di calma per superare una situazione tesa, un piccolo disagio. Sabato e domenica le giornate migliori della settimana. A livello fisico va usata prudenza, da qualche tempo i nati del segno hanno tanti fastidi. I discorsi d'amore vanno affrontati con più calma. LEONE - Periodo vincente per i sentimenti, le relazioni sociali. Qualcuno potrebbe sposarsi, convivere oppure fare un figlio. Chi è separato potrebbe trovare un accordo, anche per affari di soldi e aspetti legali. Giovedì e venerdì giornate importanti. VERGINE - Buon cielo per viaggi e contatti. Chi vorrà cambiare avrà successo, mentre la parte migliore dell'anno rimarrà la seconda. I nati del segno in questo momento stanno seminando e ci saranno molte situazioni che germoglieranno nei prossimi mesi. Cielo ottimo per amicizie e incontri. BILANCIA - Non è un periodo no per la Bilancia, ma le cose non vengono regalate. Ci sono fastidi, dovuti a movimenti planetari veloci, che compotano fatiche. Spesso i nati del segno devono mettere le toppe a problemi creati dagli altri, anche in famiglia. L'amore recupera, ma da venerdì. SCORPIONE - Bisogna prepararsi al salto nel vuoto, anche se molto dipenderà dalle capacità dei nati del segno. Un giovane potrebbe iniziare a fare cose importanti, lavoro o studi, mentre gli adulti potrebbero avere la grande occasione della loro vita. Per esempio qualcuno potrebbe ricevere una chiamata importante, ma in generale ci sarà la possibilità di fare qualcosa proprio a livello personale. SAGITTARIO - Il Sagittario è pieno di energia, che riverserà in amore, contatti e amicizie. Incontri e occasioni, le idee, tutte forti fino a venerdì. Se c'è stata una chiusura ci potrà essere una riapertura. Chi ha già un amore o un lavoro potrebbe non notare questo aspetto nella propria vita. Chi sta troppo tempo chiuso in ufficio sente di stare male, questa forza che arriva a livello planetario si deve far sentire da qualche parte. CAPRICORNO - Da ottobre, il Capricorno è pensieroso. Chi è tranquillo non si mette in gioco, anche perché è uno dei pochi segni indipendenti, e in questo caso potrebbe stare bene. L'amore però è importante, ma in questo periodo bisogna trovare soluzioni sul fronte del lavoro. Collaboratori nuovi, mansione. ACQUARIO - L'Acquario è pieno di novità, ma preferirebbe che le iniziative provenissero da altri. In modo da non avere tutto il peso della responsabilità sulle proprie spalle. Forse anche per questo i nati del segno sono un po' affaticati, meglio cercare di mantenere sotto controllo le tensioni. PESCI - Non ci sono grandi ostilità nelle stelle dei Pesci ed un progetto prenderà quota lentamente. In questa settimana i nati del segno hanno litigato, discusso. Quando ci sono troppe cose da fare, si rischia di scoraggiarsi e pensare di non farcela. Meglio consolarsi con chi può dare una mano e allontanarsi a chi invece scoraggia, perché proprio adesso non è il momento adatto.

