Parlare con i morti/ Angeli, Craig Warwick: il sensitivo ospite di Barbara d'Urso (Pomeriggio 5)

Barbara d'Urso, conduttrice di Pomeriggio 5

PARLARE CON I MORTI E ANGELI, CRAIG WARWICK: IL SENSITIVO OSPITE DI BARBARA D'URSO (POMERIGGIO 5) - Parlare con i morti è possibile? Esistono gli angeli custodi? Questi interrogativi verranno affrontati oggi da Craig Warwick, che sarà ospite di Pomeriggio 5. Nello studio del programma condotto da Barbara d'Urso si tornerà a parlare di messaggi con l'aldilà e dell'eventuale esistenza di un canale comunicativo con i morti. Storico collaboratore dell'FBI, Craig Warwick viene considerato un "messaggero degli angeli" perché sostiene di parlare e vedere gli angeli, da cui riceve indicazioni specifiche sulle persone ancora in vita. Oggi, martedì 21 marzo 2017, il medium di origine britannica darà vita ad una parentesi "evocativa" a Pomeriggio 5 e allora la domanda sorge spontanea: con quali angeli si metterà in contatto nella puntata odierna? Il "messaggero" è stato già ospite di Barbara d'Urso, alla quale tra l'altro recapitò nella sua ultima partecipazione al programma un messaggio molto particolare: riferì di aver parlato con un angelo proprio pochi istanti prima di fare il suo ingresso in studio. Craig Warwick spiegò di aver ricevuto un messaggio dallo spirito per la conduttrice di Pomeriggio 5: le spiegò che non si trattava di un suo parente e che gli aveva riferito che la d'Urso aveva avuto a che fare con la vicenda della figlia uccisa. Spiazzata la conduttrice di Pomeriggio 5, a cui il medium riferì di aver avvistato altri angeli in studio. Ad una donna annunciò un lieto evento imminente, invece ad un'altra signora rivelò la vicinanza di tre spiriti.

© Riproduzione Riservata.