RAZ DEGAN/ Sempre più vicino alla vittoria? (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 marzo)

RAZ DEGAN, IL NAUFRAGO SEMPRE PIÙ DECISO VERSO LA VITTORIA FINALE? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Raz Degan. È lui il naufrago più amato dell'edizione numero dodici dell'Isola dei Famosi, forse il miglior naufrago di sempre del reality prodotto da Magnolia. Per Raz Degan - che si prepara, insieme a tutti gli altri, per l’ottava diretta in compagnia di Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria - è stata forse una settimana un po’ diverse rispetto a quelle trascorse in Honduras in precedenza. Il gruppo che a lungo lo ha criticato si sta infatti spaccando, Samantha De Grenet e Giulio Base sembrano essere sempre più isolati rispetto ai compagni, e questo - forse - ha permesso al bell’israeliano di essere più vicino, anche se personalmente sempre distante, ad alcuni dei coinquilini in Honduras. In pochi hanno dimenticato, per esempio, quello che è successo insieme a Simone Susinna: il bel modello si è sentito male, e Raz Degan ha intuito che il malore potesse dipendere proprio dalla fame. Per questo, ha scelto di prendere uno dei pesci che aveva pescato per sé e darglielo intero, da poter mangiare da solo. Un gesto altruista, che ha fatto ancora più brillare gli occhi dei suoi fans in Italia, e che ha mostrato nuovamente il lato un po’ meno burbero del concorrente. Ray Degan, insomma, sembra non essere più nel mirino: anche Nancy ed Malena hanno ammesso che è stato un ottimo compagno durante la prova ricompensa, pronto a collaborare. Se dovesse passare anche il televoto della serata di oggi, cosa alquanto probabile, le chance di vittoria aumenterebbero ancora…

RAZ DEGAN, IL TEMPO TRASCORSO INSIEME A PAOLA BARALE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - La seconda vittima del naufrago israeliano, la settimana scorsa, è stata Moreno Donadoni. Il rapper, al televoto contro Raz e Simone Susinna, ha perso con il 53% dei voi dei telespettatori. Un dato esemplificativo di quello che è il potere, tra virgolette, di Raz sugli utenti che danno il proprio voto durante la settimana. L'uscita di Moreno è stata caratterizzata dalle polemiche, con Samantha che ha sottolineato come Moreno non sia stato nemmeno salutato da Raz. Per la verità è anche vero il contrario, ovvero Moreno non ha fatto nulla per salutare Degan. Nel corso della settima puntata dell'Isola dei Famosi 2017 tutti gli occhi sono stati puntati però sulla sorpresa che la produzione ha voluto fare a Raz: la bellissima ex compagna, di una vita, Paola Barale. L'ex conduttrice di Flight 616 ha accettato l'invito di Alessia Marcuzzi a recarsi per un po' di tempo in Honduras con il suo amato Raz. Tra i due è scoccato anche un bacio. Tutti hanno ascoltato le parole al miele che Raz ha dedicato alla sua ex fidanzata, chiamata ripetutamente amore dall'attore israeliano. È arrivato poi il momento dei saluti tra i due, con Paola che continuerà la sua vacanza in Honduras, in altri luoghi però, con Raz che si è raccomandato nel dirle di non andare in giro da sola, perché potrebbe essere pericoloso. In seguito, si sono tenute le nomination da parte del gruppo. Il più votato, come sempre, è risultato Raz. In seconda posizione Simone Susinna, con due voti. La leader della settimana ha poi votato Eva Grimaldi, facendo imbestialire la fidanzata di Imma Battaglia.

