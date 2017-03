RICKY E BARABBA/ Sul Nove il film diretto da Christian De Sica

Il film è in onda sul Nove in prima serata

RICKY E BARABBA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 15 MARZO 2017: IL CAST - Ricky e Barabba è il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 21 marzo 2017 alle ore 21.15. Una commedia italiana del 1992 che è stata scritta, diretta ed interpretata da Christian De Sica (Vacanze di Natale, Sapore di mare, Christmas on love). Nel cast anche Renato Pozzetto (Il ragazzo di campagna, Questo e quello, Le comiche) e Francesca Reggiani (Le ragioni dell'aragosta, Le donne non vogliono più, Sognando la California). Nelle prime fasi della produzione la parte del barbone era stata assegnata a Pozzetto, mentre De Sica avrebbe dovuto interpretare il miliardario. Fu lo stesso Pozzetto a chiedere al collega di scambiarsi i ruoli, perchè non voleva interpretare un senzatetto. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

RICKY E BARABBA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 15 MARZO 2017: LA TRAMA - Riccardo Morandi (Renato Pozzetto), detto Ricky, è un ex miliardario, ora sull'orlo del fallimento a causa di un prestito contratto con le banche per un investimento andato in fumo. Quando Ricky decide di suicidarsi, viene involontariamente salvato da un barbone, Barabba (Christian De Sica), che ora si aspetta una ricompensa. Ricky lo invita quindi a casa sua per un pasto caldo, ma quando arrivano Ricky scopre che sua moglie (Francesca Reggiani) ha deciso di lasciarlo. Con un messaggio via fax lo informa che sta partendo per una lunga vacanza e al suo rientro, non vuole più trovarlo in casa. Ricky vuole affrontare la moglie, ma Barabba ha distrutto il messaggio ed è l'unico a sapere dove si trova la donna. Ricky è quindi costretto a portarselo dietro, ma quando i due giungono in albergo scoprono che la donna è in compagnia di Sandro Bonetti (Bruno Corazzari), rivale di Ricky nell'affare che l'ha portato alla bancarotta. L'ex miliardario capisce quindi che tutto è stato un complotto di sua moglie e dell'amante, e decide con Barabba di partire alla volta di Montecarlo per informare il suocero dei maneggi della figlia. Raggiunta la città con mezzi di fortuna, i due scoprono però che il suocero è già informato della tresca, anzi ne è complice. Ricky sembra ormai condannato, se non che Barabba nel frattempo ha conosciuto la moglie di Bonetti (Sylva Koscina) ed ha fatto colpo su di lei.

