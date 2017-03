SAMANTHA DE GRENET/ La naufraga è nel radar? (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 marzo)

Samantha De Grenet

SAMANTHA DE GRENET, LA NAUFRAGA E LE CRITICHE DI EVA GRIMALDI: NEL MIRINO STASERA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - Sembra proprio che Samantha De Grenet sarà di nuovo al centro, in vista dell’ottava diretta con L’Isola dei Famosi 2017 in programma stasera, martedì 21 marzo. Se settimane fa la showgirl era uno dei capisaldi del gruppo, delle voci più ascoltate, ora è invece finita nel mirino delle critiche dei suoi compagni. La presenza di Rocco Siffredi in Honduras ha scosso profondamente gli equilibri e ha aperto gli occhi ad alcuni concorrenti, che sono arrivati a tenere buona l’ipotesi secondo la quale, fino a questo momento, sono stati come dei burattini nelle mani della regina (Samantha De Grenet) e del suo re, il regista Giulio Base. Eva Grimaldi l’ha criticata apertamente in seguito alla nomination ricevuta, “Dopo che ti dici sempre che sei dalla parte della donne, delle amiche, voti una donna… scusa ma vota Giulio”, ma Samantha De Grenet si è difesa ammettendo che ora sono entrati nella fase più calda del gioco, e quindi bisogna giocare, è quasi impossibile lasciare da parte meccanismi e strategie. La posizione di Samantha De Grenet è salda, dunque, fino alla serata di oggi. Poi potrebbe succedere di tutto. Poiché il gruppo, come profetizzato da Raz Degan, si sta a poco a poco ribellando contro Samantha, che è sì leader sulla carta ma di fatto sta perdendo posizioni su posizioni nei confronti degli altri naufraghi.

SAMANTHA DE GRENET, LE PAROLE DI ROCCO SIFFREDI E LO SCONTRO CON DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 21 MARZO) - La settimana scorsa, a L’Isola dei Famosi 2017, Samantha De Grenet, fin da subito, è stata attaccata frontalmente da Rocco Siffredi. Il naufrago per 7 giorni, tornato in Italia, l'ha accusata di essere la manipolatrice del gruppo, cercando di far aprire gli occhi alla sua amica Malena, nonché collega di lavoro sul set dei film per adulti. Rocco ha citato, tra le altre cose, l'episodio del paravento, quando Samantha, nel giro di pochi secondi, ha cambiato completamente espressione, divenendo la fan numero uno di Rocco. 'Sei nata falsa', questa la chiusura dell’attore dallo studio di Milano, dove tutto lo studio ha applaudito l'intervento di Siffredi. Samantha ha però ricevuto un'altra accusa, sempre da parte di Rocco, che ha sì riconosciuto il suo ruolo di leader, alla stregua di Raz Degan, ma con una differenza sostanziale tra i due: il primo ci mette la faccia, lei invece si nasconde dietro il gruppo. Nel corso della diretta di martedì scorso è poi arrivato quasi immediato lo scontro con Raz Degan. L'attore israeliano ha stilato una sorta di fiction all'interno dell'isola, con la regina Clotilde (Samantha De Grenet) affiancata dal marchese Giulio, e gli altri naufraghi che rappresentano la corte della regina. Divertito, Raz Degan ha utilizzato l'arma dell'ironia, consapevole che davanti ai suoi occhi il gruppo si stava ribellano alla sua regina. Durante il momento dell'eliminazione, Samantha è rimasta alquanto sorpresa di fronte all'eliminazione di Moreno Donadoni. Un'eliminazione per lei inaspettata, visto che tutti credevano come fosse Simone Susinna l'indiziato numero uno per abbandonare la Palapa, facendo leva sui presunti sostenitori di Moreno su Facebook. Samantha ha inoltre avuto modo di polemizzare ancora con Raz, poiché l'attore israeliano non ha stretto la mano al suo avversario, il rapper Moreno. In realtà, per Moreno non è arrivata l'eliminazione ma soltanto il trasferimento su un'altra isola. Il colpo di scena è però arrivato nella prova leader. Alla fine, a contendersi la medaglia di leader, sono stati Samantha e Giulio. A vincere è stata a sorpresa la De Grenet, che ha acquisito non soltanto l'immunità ma anche il diritto di scegliere un concorrente e mandarlo al televoto. Raz Degan è stato votato da 3 naufraghi, Simone Susinna invece da 2. Loro due sono i primi nominati della settima puntata. Arriva quindi il voto di Samantha De Grenet, che decide di mandare in nomination Eva Grimaldi.

