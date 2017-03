SIMONE SUSINNA/ Il modello mostra preferenza per Nancy e Malena (Isola dei Famosi 2017, oggi 21 marzo)

Simone Susinna

SIMONE SUSINNA, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5: LE SUE PREFERENZE NON PIACCIONO ALLA DE GRENET (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 21 MARZO) - Tra poche ore va in onda una nuova puntata serale del reality l’Isola dei Famosi 2017 condotta sulle frequenze di Canale 5 da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuria. Tra i naufraghi ancora in lizza per la vittoria finale c’è il modello siciliano Simone Susinna che tuttavia proprio in questa puntata si gioca molto della propria esperienza sull’isola essendo in ballottaggio e dunque a rischio eliminazione con l’attore israeliano Raz Degan e l’attrice italiana Eva Grimaldi. In attesa di scoprire cosa ha deciso il numeroso pubblico del programma vi segnaliamo come nelle ultime ore Susinna abbia avuto un piccolo screzio con Samantha De Grenet. Il modello, ha deciso di distribuire il pesce pescato seguendo le proprie preferenze ed ossia avendo un occhio di riguardo per Nancy Coppola e Malena. Questo non è sfuggito alla De Grenet la quale si è resa conto di come il gruppo ormai si stia sgretolando.

SIMONE SUSINNA, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5: ALLEANZA CON RAZ? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 21 MARZO) - Durante la scorsa settimana che il modello siciliano Simone Susinna ha vissuto nelle vesti di nominato, sono successi diversi fatti piuttosto inconsueti rispetto a quelli che erano stati gli equilibri fino ad allora all’interno del gruppo. Nel corso del primo turno di guardia sull’isola degli Homo Sapiens per tenere vivo il fuoco, Simone Susinna si è ritrovato ad avere a che fare con Raz Degan, con quest’ultimo che si è reso protagonista di un fatto assolutamente sorprendente. L’attore israeliano ha offerto al siciliano tre granchi appena pescati sottolineando: “Per te, devi fare il turno del fuoco”. Il modello sorpreso della cosa vorrebbe dividere il pesce con lui, ma ancora una volta Raz si dimostra poco avvezzo alla socializzazione rifiutando l’offerta e ritornando nella propria postazione. Nonostante il comportamento finale di Raz, questo suo gesto sembra essere il primo passo per un’alleanza. Staremo a vedere.

